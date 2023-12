Immár tizenegyedik alkalommal jelenik meg a legsikeresebb zalai vállalkozásokat bemutató kiadvány, a TOP 100. A vármegyénk gazdaságát szemléltető statisztikai adatok mellett az interjúk arról is tájékoztatnak, milyen tényezők befolyásolják az eredményességet, milyen kihívások nehezítik a vállalkozásvezetők munkáját.

– Az elmúlt évek történései bebizonyították, hogy a gazdasági szereplők számára az alkalmazkodóképesség különösen fontos – mondta dr. Pál Attila. – A világban zajló események nem állnak meg az országok, a földrészek határainál. A Covid-19-világjárvány után a háborús konfliktusok éreztetik hatásukat az energiaárakon, a partnerségeken, az értékesítési lehetőségeken.

A vármegyegyűlés elnöke hangsúlyozta: a gazdaságpolitika irányítóinak kellő előrelátással kell alakítaniuk a nemzetközi együttműködéseket éppúgy, mint a hazai szabályzókat.

– Érezzük a begyűrűző nehézségeket, de az azokra adott – néha formabontó – válaszlépések eredményeit is. Az év végére ismét egy számjegyű az infláció, és a beruházási kedv sem csökken – tette hozzá dr. Pál Attila, majd arról szólt, hogy a nyugati gazdasági kapcsolatok fenntartása melletti keleti nyitás több szempontból is fontos stratégiai kérdés.

A keleti országok az innováció, az új technológiai forradalom következtében rohamléptekben haladnak előre, megkerülhetetlen tényezői a fejlődésnek. A velük való együttműködés korszerű technológiát, befektetéseket jelent Magyarországnak.

– A jövőre való felkészülés fontos eleme az emberi erőforrás biztosítása – húzta alá dr. Pál Attila. – A zalai felsőoktatás zalaegerszegi, nagykanizsai, keszthelyi intézményei rugalmasan alkalmazkodnak az ipar, a mezőgazdaság igényeihez, keresett diplomát kínálva a fiataloknak. A szakképző iskolák az iskolarendszerű oktatással és a felnőttképzéssel egyaránt gyorsan reagálnak a munkaerőpiac keresletére. A vármegyében megvalósult járműipari, hadiipari, mechatronikai beruházások mind fogadókészek a fiatal, szakképzett dolgozókra. Zala vármegyének elemi érdeke, hogy aki itt tanul, az itt találjon munkahelyet, itt alapítson családot is. Napjainkban minden embernek, de minden szervezetnek is meg kell tanulnia gyorsan, rugalmasan alkalmazkodni. Hiszem, hogy képesek leszünk megoldani az előttünk álló kihívásokat egy újfajta gazdasági és kulturális modellel. Csak akkor lehetünk a változások nyertesei, ha már most, előre fel tudunk készülni az azokkal járó feladatokra. Ahogyan Vizi E. Szilveszter professzor fogalmazott: „Gondolkodni kell megtanítani, hisz a 21. században már az országok rangsorát nem a nagyságuk, hanem a szellemi tőke mennyisége dönti el.”

Dr. Pál Attila az elemző gondolatok és méltató szavak mellett őszinte köszönetet mondott a zalai gazdasági szereplőknek – a legnagyobbak mellett a kis- és mikrovállalkozásoknak is –, hiszen erőfeszítéseik, fejlődésre való törekvésük a vármegye polgárainak, családjainak jólétét, boldogulását alapozza meg.

Sok sikert kívánok!