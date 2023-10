Helyi gazdaság 35 perce

Megtizedelték a sakálokat, hogy lőhessék a dámokat

Annyira elszaporodott a sakál Somogy megyében a lábodi vadászterületen, hogy háttérbe szorította a terület egyik legfőbb nagyvadját, a dámot. Erről a Sefag Zrt. múlt heti trófeabemutatóján beszéltek a szakemberek – számolt be róla a sonline.hu. A dámállomány csökkenésének hátterében azonban több ok is áll.

Forrás: Országos Vadgazdálkodási Adattár

A dámszarvas terítékadatai lecsökkentek az elmúlt tíz évben, ezzel együtt az aranysakál terítékre hozott példányainak száma nőtt Somogyban. A csökkenés okait Sugár László vadbiológus, a MATE Kaposvári Campus professzor emertiusa is vizsgálta. Az állomány lecsökkenéséért véleményem szerint valójában több tényező együttes hatása okolható, mondta Sugár László, aki úgy véli, hogy a helyzet kialakulásában a napjainkban gyakorta témát szolgáltató mikotoxinok is közrejátszottak, amelyek köztudottan hatással vannak a szaporodás sikerességére. S a harmadik fontos az aranysakál térnyerése. A vadbiológus leszögezte, egyes véleményekkel ellentétben az aranysakál nem őshonos hazánkban, valahonnan kis-Ázsiából telepítették be 4–500 éve a Balkánra, ezért okunk sem igazán van örömre, amiért megjelent hazánkban. További részleteket ITT olvashatnak.

