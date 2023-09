Minderről Gyarmati Antal polgármester tájékoztatta lapunkat, aki azt is hozzátette: miután a Rákóczi utca déli szakaszának újraaszfaltozásával párhuzamosan az ottani járda térburkolattal való kiváltása is megtörtént, a városközpontban gyakorlatilag ez az egyetlen részen maradt volna a régi járda. Miután annak állapota azonban műszakilag már nem volt megfelelő, így a képviselőtestület úgy döntött, ezt a szakaszt is térkövezteti.

- Ez egy rövid szakasz, de sokan közlekedtek rajta, hiszen Zalalövő az egyik legforgalmasabb pontján található – magyarázta a polgármester. – Használatát nehezítette töredezett állapota, ami miatt már-már balesetveszélyesnek is ítéltük, illetve rontotta a városképet, ezért mindenképpen megérett a felújításra. Pályázati támogatást erre a szakaszra nem tudtunk igénybe venni, ám saját bevételeink terhére biztosítani tudtuk hozzá a szükséges forrást, így a Rákóczi utcán zajló munkálatok befejezése után ennek a résznek is nekiállítunk.

Gyarmati Antal hozzátette: mindösszesen 215 négyzetméter térkövezéséről van szó, a munkálatok költsége azonban így is négymillió forintot tesz ki. Ez abból is adódik, hogy a régi aszfaltozott járdát vissza kellett bontani, majd új szegély kialakítása következett, s csak azt követhette a térkövezés. Ezzel a városközpontban teljesen megújultak a járdafelületek, a gyalogos közlekedési infrastruktúra fejlesztése azonban tovább folytatódik, az önkormányzat reményei szerint legközelebb a Körmendi utca kap új járdát.