Nyolc egyesület mutatkozott be 1 órája

Civilek és vállalkozók találkozója Zalaegerszegen

A civilek mutatkoztak be a vállalkozóknak, másként: a non profit és for profit szféra találkozott csütörtökön a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben.

Arany Gábor Arany Gábor

dr. Gombos László (jobbra), valamint Kis-Kádi Tamásné a golden retriever Boni társaságában adott tájékoztatást a Göcsej Kutya Klubról Fotó: Arany Gábor

A civil szervezetek a szó klasszikus értelmében nem termelnek profitot, ám amit nyújtanak, az nagyon fontos a társadalom számára. Ezt házigazdaként Horváth Rita, a Zala Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ irodavezetője fogalmazta meg a rendezvény megnyitásakor. Közösségi összefogás, esélyegyenlőség, hagyományőrzés, támogatói közösség, és hosszan lehet sorolni a civilek által megteremtett értékeket, tette hozzá.

A hagyományteremtő céllal és az országban elsőként megrendezett civil - vállalkozói workshopon forgószínpadszerűen nyolc egyesület tartott néhány perces bemutatót az általuk felkínált szolgáltatásokról, valamint támogatásra érdemes, értékteremtő kezdeményezésükről. Köztük volt a 29 éve működő zalaegerszegi Göcsej Kutya Klub, melynek elnöke, dr. Gombos László arról számolt be, hogy kedvező tapasztalataik vannak az üzleti szférával. Például korábban terápiás kutyákkal asszisztált, gyermekek pedagógiai fejlesztését szolgáló foglalkozásokhoz kaptak anyagi hozzájárulást. Ezenkívül tavaly a környezettudatos tevékenységükhöz, szelektív hulladékgyűjtő konténerek beszerzéséhez is céges segítséget vettek igénybe.

A rendezvényen köszöntőt mondott dr. Sifter Rózsa főispán, aki beszédében kiemelte, a kormány 2010 óta három és félszeresére növelte a civil szervezetek támogatását, amely 2018 és 2022 között ötmilliárd forinttal nőtt. Ezzel is kifejezve a civilek megbecsülését, hiszen gyakran olyan feladatokat látnak el, amelyekre az államnak, illetve az önkormányzatoknak nincs lehetősége. A civil szervezetek valódi közösséget alkotva lefedik az egész társadalmat, munkájuk jelentősége különösen megmutatkozott a koronavírus-járvány idején, mutatott rá. Innovatívnak nevezte a civilek és a vállalkozások találkozójának megszervezését Balaicz Zoltán polgármester. Ez lehetőséget teremt az együttműködés kialakítására az igényeknek legjobban megfelelő szervezetekkel, mondta. Zalában 258 település található, van köztük olyan, ahol mindössze tizenegyen élnek, és számos olyan, ahol tizenegy vagy több civil szervezet működik, ők hozzák a színt, az ízt a közösség életébe. Ezt Vigh László országgyűlési képviselő fogalmazta meg. Hozzátette, nélkülük nem működhetnének jól a települések.

