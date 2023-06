Mint azt Bizzer András felidézte: az ÉVE még 2020-ban, azaz 3 évvel ezelőtt határozta el, hogy épüljön körforgalom a Hevesi és Rózsa utca, valamint a 7-es út Hevesi utcai csomópontjában, ám a kanizsaiak azóta is hiába várják ezeket a beruházásokat.

– Dr. Károlyi Attila 2021 novemberében azt nyilatkozta a Kanizsa TV-ben a Hevesi-Rózsa utca kereszteződésébe tervezett körforgalomról, hogy idézem: „ezerrel megy a tervezés, s nagyon bízunk benne, hogy a jövő év végére meg is lesz, belekerül a költségvetésbe ez a bizonyos körforgalom. Ez azt jelenti, hogy nem kell felbolygatni az utat, a járdát, egy kis csinosítás kell, ebből a szempontból egy kismértékű beruházás, s el fog készülni egy olyan körforgalom, ami nagyon-nagyon kell oda.”

Bizzer András úgy fogalmazott: ha ilyen „gyorsan” halad az ÉVE a város problémáinak megoldásával, akkor nem sok jóra számíthatnak a kanizsai emberek.

– Az ÉVE azt is megígérte, hogy körforgalom épül a 7-es út és a Hevesi utca kereszteződésében, ami szintén neuralgikus pontja a város közlekedésének – folytatta az alpolgármester, aki hozzátette: az ÉVE ezt az ígéretét sem tartotta be.

Bizzer András ugyanakkor rámutatott: a városban az elmúlt időszakban csak a 7-es út és a Petőfi utca kereszteződésében épült körforgalom, amiért Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő lobbizott és a magyar kormány finanszírozott.