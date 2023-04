A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, valamint az ABZ Drone Kft. közös növényvédelmi drónpilótaképzése június 5-én kezdődik a Balaton fővárosában, méghozzá az új jogi szabályozások által előírt, kibővített tematikával, adott tájékoztatást az egyetem.

– A mezőgazdaságban használható high-tech drónokkal és a gazdálkodást segítő legújabb szoftverekkel kapcsolatos ismeretekre a Dunántúlon is rendkívüli igény van, ezért indítjuk el a szarvasi helyszín után Keszthelyen is képzésünket – fogalmazott dr. Gyuricza Csaba rektor. – Hogy az itt megszerezhető tudás piaci értéke mennyire jelentős, azt jól mutatja, hogy a néhány héttel ezelőtt az Alföldön végzett növényvédelmi drónpilóták már munkába is állhattak.

A tematika kiterjed a kapcsolódó tudományos, műszaki, üzleti és jogszabályi ismeretekre, emellett a bizonyítvány megszerzéséhez repülési gyakorlat is szükséges. A résztvevők intenzív térinformatikai képzést is kapnak annak érdekében, hogy a monitoringdrónokkal kapott adatokat a mezőgazdaságban és egyéb területeken is önállóan fel tudják használni, ismertette az egyetem első embere.

A képzéssel kapcsolatos óriási érdeklődésre és a jogszabályi változásokra tekintettel az ABZ Drone ingyenes webináriumot is hirdetett, a tájékoztatót csütörtökön kora este követhették nyomon az érdeklődők.