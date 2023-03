Testületi határozattal engedélyezték a település közszolgáltató cége, az ÉKKÖV Kft. ügyvezetőjének, hogy értékesítse külterületen található, használaton kívüli telephelyét, amely már jó ideje üresen áll, a területre ugyanis vételi szándék érkezett. Ezt a vagyongazdálkodás szempontjából pozitív fejleménynek tartották a képviselők, ezért is támogatták az adásvételi szándékot.

Szintén döntöttek arról, hogy a Szentháromság-plébánia részére tíz év időtartamra térítésmentesen használatba adják a Szabadság tér 12. szám alatti egyik volt önkormányzati bérlakást. Ehhez egyrészt módosítani kellett a lakások és helyiségek bérletének, valamint az elidegenítésének szabályairól szóló önkormányzati rendeletet, illetve elfogadták az ingatlanrész azon felújítási tervét is, amit Aigner Géza plébános nyújtott be a használatbavételi kérelemmel együtt. A katolikus egyház az ingatlant hitéleti és szakrális célra kívánja használni a jövőben, s tanodát is terveznek működtetni ott.