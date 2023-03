Ez utóbbiakkal a sporthorgászoknak szeretne kedvezni az egyesület, hiszen a 18 darab extra méretű ponty védettséget élvez, s azokat kifogást követően, a lehető legkíméletesebb módon azonnal vissza kell ereszteniük a tó vizébe a horgászoknak. Ezek a halak – amelyek össztömege a halasításkor 109 kilogramm volt – a védelmük érdekében egyedi jelölést is kapnak.

- Örömmel számolhatok be arról, hogy sikeres telepítésen vagyunk túl, hiszen a tervezett, több mint 15 mázsányi, III. nyaras pontymennyiségen felül a halgazdaságból számunkra is meglepő módon még 220 kilogramm keszeget is tudtunk vásárolni – foglalta össze a civil szervezet elnöke, Kelemen Csaba. – Miután a halellátás országszerte akadozik, ezért a kínálkozó alkalmat nem akartuk kihagyni, így rögtön tájékoztattuk a lehetőségről a kormányhivatalt is, amely a tervezett mennyiségen felüli telepítést jóváhagyta.

Kelemen Csaba kérdésünkre azt is elmondta: a III. nyaras pontyok másfél-két kilogramm közöttiek, vagyis azok a telepítés miatt elrendelt tilalom lejártát követően, március 11-től már foghatók lesznek. A Göcsej Horgász Egyesület szombattól tehát már újra fogadja a horgászokat.