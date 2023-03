Döntések persze születtek, az ÉVE egyfős szavazattöbbséggel döntött a költségvetés módosításáról, a bérlakások lakbéremeléséről és a gazdasági társaságok üzleti terveit is elfogadták.

A közgyűlés elején a költségvetés módosítására került sor. Mint elhangzott: az önkormányzat nemrég 286 millió forintos támogatást kapott a kormánytól a minimálbér, a bérminimum és a pedagógusok béremeléséhez, ám ezen összegek jelentős részben tervezve voltak az idei büdzsében, ezért a támogatás nagy része - 245 millió forint - szabad felhasználásúvá vált. Balogh László polgármester javaslatot is tett a pluszforrások felosztására. A városvezető többek között 5 millió forintot szánt volna a bagolai városrész fejlesztésére, 10 millió forintot a sánci városrészben egy új gyalogátkelőhely kialakítására, szintén 10 millió forintot új játszótér kialakítására Szabadhegyen, 25 millió forintot különített volna el a kiskanizsai Móricz Zsigmond Művelődési Ház fűtésrekonstrukciójára, 30 milliót a Pivári utca felújításának folytatására, 24 millió forintot a Bedő Albert utca út- és járdafelújítására s ugyanennyit az Erkel Ferenc utca részleges rekonstrukciójára.

Az ÉVE-frakció azonban nem támogatta a 245 millió forint felosztását, Horváth Jácint frakcióvezető-helyettes javaslatára a teljes összeg bekerült az önkormányzat pályázati önerejének biztosításába, mely keret eddig 10 millió forintot tartalmazott.

Szintén a pénteki közgyűlésen került napirendre a bérlakások bérleti díjának emelése. Az ÉVE-frakció a költségalapú bérleti díjak mértékét 30 százalékkal kívánta megemelni. Indoklásuk szerint utoljára 2019-ben emelkedtek a bérleti díjak, ám az elmúlt időszakban jelentősen nőttek a lakások fenntartási költségei. A díjemelést április elsejétől tervezik bevezetni.

Az előterjesztéssel nem értett egyet a Fidesz-frakció, Bizzer András alpolgármester szerint a 30 százalékos díjemelés túlzó, ami sok kanizsai bérlőt hoz majd nehéz helyzetbe. Az alpolgármester az érintettek tájékoztatását is hiányolta, véleménye szerint a március 28-án kihelyezett hirdetményről a lakosság zöme nem is tud, s az érdekképviseleti szervezetek sem tudtak reagálni a javaslatra. A Fidesz-frakció tagjai több javaslattal is éltek, egyfelől kisebb mértékű emelést szorgalmaztak, másrészt felvetették, hogy két lépcsőben történjen a lakbérek emelése, ám az ÉVE-frakció az eredeti előterjesztést szavazta meg, ami egyben azt is jelenti, hogy az önkormányzati bérlakásban élők április elsejétől magasabb bérleti díjat fizetnek.

Az önkormányzat gazdasági társaságainak üzleti terveit is a pénteki közgyűlésen tárgyalta a testület. Balogh László polgármester és a Fidesz-frakció a Kanizsa Uszoda Kft. és a Kanizsa Aréna Kft. kivételével nem fogadta el a cégek üzleti tervét, ám az ÉVE-frakció minden esetben biztosította a szavazattöbbséget, így a VIA Kanizsa Zrt., a Városfejlesztő Kft., a Kanizsa Médiaház Kft. és a vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. üzleti tervét is elfogadta a közgyűlés.