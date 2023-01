- Horvátország eddig is népszerű úti célnak bizonyult, a tengerpartokat felfedező utazókat nem tántorította el, hogy személyigazolványt kellett felmutatni és határellenőrzés várt rájuk – mondta Tulézi Anikó, a Hello Travel tulajdonosa, utazásközvetítő. – Elképzelhető, hogy éppen a kedvező bejelentésnek köszönhetően még élénkebben érdeklődnek az utasok a horvát területek iránt. Például nemrég apartman- és szállodafoglalással kapcsolatban futott be megkeresés, ami talán a szabadabb mozgástér miatt lehet.

A jórészt turizmusból élő horvátok eddig is odafigyeltek arra, hogy ne csak kunában, hanem Euróban is feltüntessék az árakat az üzletekben.

A Schengeni övezet 25 országot foglal magába, az Európai Unió 27 tagja közül 22 országot: Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország,

az EGT-tag Norvégiát és Izlandot, valamint Svájcot.

Szerinte az eurózónába való áttérés külön drágulást nem jelent sem a horvátoknak, sem az utazóknak. Akinek maradt a pénztárcájában kuna, nem kell elkeserednie, hiszen költségek nélkül beváltják a bankok, a horvát posta és az állami pénzügyi intézet, a Horvát Nemzeti Bankban pedig korlátlan ideig, ingyen lesz átváltható.

- Zala, Vas és Baranya vármegyéből szinte kizárólag a horvát, szlovén, illetve olasz tengerpartot választották a turisták nyaralásuk helyszínéül, általában olyat, ami közel van a határhoz – folytatta. – Azzal, hogy a határellenőrzés kimarad, sokkal többen indulhatnak útnak. Olykor előfordult, hogy az utasaink korábbi berögződések alapján megkérdezték, milyen élelmiszereket és tárgyakat lehet kivinni, illetve visszahozni.

Annak, hogy Magyarország a Schengeni övezet teljes jogú taggá vált, alapvető következménye, hogy a térségen belül megszűnt a határellenőrzés, a magyar állampolgárok bárhol átléphetik a belső határokat. A külső határokon azonban továbbra is megmarad a határellenőrzés. Érdemes azonban tudni, hogy az ellenőrzés nem szűnt meg az övezeten belül, csak az ellenőrzés módja változott. A belső határokon való ellenőrzés megszüntetésének kompenzálására a schengeni tagállamok ún. mélységi ellenőrzési rendszert működtetnek. Ennek lényege, hogy az adott ország területén belül az idegenrendészetért felelős hatóságok munkatársai igazoltathatják a külföldieket.

Ezen túl a schengeni szabályok lehetővé teszik, hogy valamely tagállam indokolt esetben, korlátozott időtartamban ideiglenesen visszaállítsa a határellenőrzést.

Tulézi Anikó hozzátette: a horvát szezon májusban indul, a pünkösdi hétvégét a turisták már nemcsak a Balaton partján töltik, hanem a közeli tengerparti üdülőhelyeket is felkeresik. Pedig Horvátország nem kizárólag az Adriáról szól csak, érdemes megnézni Közép-Horvátországot, az óriási hegyekkel és szép természeti adottságokkal.

