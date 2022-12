Horvátország is csatlakozik 1 órája

Megszűnik az ellenőrzés a horvát-magyar határszakaszon

Jövő év januárjával Horvátország is csatlakozhat a schengeni övezethez, ennek értelmében az uniós belső határnak számító horvát-magyar határszakaszon is megszűnik az ellenőrzés. Zalában a letenyei átkelő a leginkább érintett e tekintetben, többek közt azért is, mert az Adriai-tenger irányába tartó nyári turistaforgalom jelentős hányada azon keresztül zajlik.

Gyuricza Ferenc Gyuricza Ferenc

A Bregana környéki horvát-szlovén határállomás 2022. december 8-án. Az Európai Unió Bel- és Igazságügyi Tanácsa ezen a napon szavaz arról, hogy három uniós tagország: Bulgária, Horvátország és Románia csatlakozhat-e a schengeni övezethez Fotós: MTI/AP

Horvátország csatlakozási kérelmét még csütörtökön hagyta jóvá Brüsszelben az arra illetékes szerv, az európai uniós tagállamok belügyminiszteri tanácsa. A döntést a miniszteri tanácskozást követően Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára is kommentálta, aki többek között úgy fogalmazott: Horvátország schengeni csatlakozásával élénkebbé válhat a két ország közti közlekedés, illetve az megkönnyíti a turizmust is. Az államtitkár szerint a magyar-horvát határszakasz átjárhatóbbá válása azt is jelenti, hogy az eddig ott szolgálatot teljesítő, a határőrizetben részt vevő rendőrök más határszakaszok védelmében vagy az ország biztonságának megőrzésében fognak majd közreműködni. A mintegy négymilliós lakosú Horvátország 2013-ban, azaz a jelenlegi tagországok közül utolsóként csatlakozott a most 27 országra kiterjedő Európai Unióhoz. A magyar-horvát határszakasz 344 kilométer hosszú, s azon hét közúti átkelő található, ebből kettő Letenyénél, melyek őrizetét a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság látja el. Az európai uniós tagállamok belügyminiszteri tanácsa megtárgyalta Románia és Bulgária schengeni övezetbe való felvételi kérelmét is, azokat azonban Ausztria vétója miatt elutasították. HÁTTÉR Az Európai Bizottság november közepén azt állapította meg: mind Románia, mind Horvátország, mind Bulgária készen áll arra, hogy teljes jogú tagjává váljon a határok nélküli, vagyis szabad mozgást biztosító uniós övezetnek. Az MTI információi szerint Hollandia támogatja Románia felvételét, de a bolgár kérelemre nemet mond, mert a kormánynak továbbra is aggályai vannak a korrupció elleni küzdelem és a jogállamiság terén, ezenkívül az ország Hága megítélése szerint a csatlakozás technikai feltételeinek sem felel meg. Ausztria pedig jelezte, hogy a migrációs válságból fakadó határellenőrzési szigor miatt nem támogatja sem Románia, sem Bulgária felvételét. A schengeni övezetnek jelenleg 22 uniós ország, köztük Magyarország, valamint 4 nem uniós ország - Norvégia, Izland, Svájc és Liechtenstein - a tagja.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!