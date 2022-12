Balaicz Zoltán polgármester, Arnhoffer András, a Zalavíz Zrt. elnök-vezérigazgatója és Németh Gábor, a körzet önkormányzati vezetője kedden a pózvai helyszínen tájékoztatta a sajtót a munkálatokról. Az EU-forrásból és a 30 százalékos városi önrészből megvalósuló csatornakiváltás 56 millió forintba kerül, a munkát az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. végzi, várható befejezése 2023 első negyedévére esik. A beruházás a területen lévő külső kórház számára is fontos, a közműnyilvántartás szerint onnan 4 szennyvízkivezetés érkezik, a Levendel László Otthon pedig egy szennyvízbekötéssel rendelkezik. A meglévő azbesztcement csatorna helyére KG-PVC csöveket tesznek, melyeknek vízszállító kapacitása jobb. Összesen 351 méter gerinc-csatornát, 46 méternyi bekötést érint a csere, a szakaszon 12 betonaknát is elhelyeznek. Arnhoffer András jelezte, ebben az évben húsznál is többször kellett kivonulniuk ide, hogy a bekövetkezett hibákat elhárítsák, ez jól mutatja a leromlott állapotot.