A legújabb Okosjegyet két díjszinten, Budapest és Hajmáskér, illetve Veszprém közötti viszonylatra 1599 forinttól; Budapestről Ajkára és a Göcsej IC távolabbi megállóhelyeire 2399 forinttól lehet megvásárolni, csak másodosztályon - tájékoztat honlapján a vasúttársaság.

Ezzel a megoldással Veszprémig 600 forintot, Zalaegerszegig 1400 forintot is lehet spórolni. A jegy ára magában foglalja a helybiztosítás díját is, további kedvezmény a jegyárból nem vehető igénybe. Fontos, hogy az Ajkáig megegyező útvonalon közlekedő Bakony IC vonatokra, valamint a Zalaegerszeg felé közlekedő Citadella nemzetközi gyorsvonatra sem váltható ilyen jegy.

A MÁV appon és a jegy.mav.hu digitális platformon is megtalálható a kiválasztott vonatra az eredeti, teljesárú ajánlat is, ám az olcsóbb Okosjegy is jól látható, amit kiválasztva a vásárlás a megszokott rend szerint, könnyen elvégezhető. Az Okosjegyek kiterjesztése további vonalakon is várható a jövőben.