- Már legalább 10 éve, akik az országos konyhakertek vetélkedőn jó eredményt értünk el kapunk a tápiószelei génbanktól továbbtermesztésre különféle vetőmagokat: paprika, paradicsom, fokhagyma, saláta, esetenként virágmagokat. Idén megtiszteltek és felkértek bennünket itt Gutorföldén, hogy próba jelleggel a Dunántúlról a faluból gyűjtenének be vetőmagot és ezeket országos továbbosztanák. Nagyon örültem ennek, a szakemberek érkezésére 15 kertművelő társam gyűjtötte össze paprika, paradicsom, spenót, fokhagyma, illetve többféle tök vetőmagját. Feljegyezték ezek származási helyét, hogy hány éve használják, valamint személyes interjúk során a vetőmagok hasznosításáról tapasztalt benyomásokat is dokumentálták. Nemcsak a vetőmagokat vitték el a szakemberek a génbankba, hanem a régi, őshonos gyümölcsfákat is feltérképezték és várhatóan tavasszal visszatérnek oltóágakért. Bízom benne, hogy ezzel segíteni tudjuk a génbank feladatát és meg tudják őrizni a Gutorföldén hagyományos régi gyümölcsfajtákat, valamint azoknak a konyhakerti növényeknek a vetőmagjait, amiket nem kell permetezni, ahhoz, hogy szépen teremjen. Ezek szaporítása szinte végtelen, előkerült a gyűjtés során 5-6 éves vetőmag is, ami jól működött, kifejlődött belőle a növény.

Fercsák Lászlóné

Fotós: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap