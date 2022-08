A szakember hozzátette: a magyar erdőkben a tartamos gazdálkodásnak köszönhetően jelentős faanyagtartalék található, amely a fenntarthatóság keretein belül hozzáférhető. Napjainkban mégis különösen van létjogosultsága a lakossági gyűjtésnek, hiszen ezzel a tűzifa iránti kereslet részben mérsékelhető. Egyébként ez a lehetőség évtizedek óta bevett gyakorlat, azonban tapasztalataik szerint a térségünkben a gyűjtési kedv az utóbbi időben jelentősen lecsökkent.

- Megkülönböztetünk vágástakarítás nélkül, illetve vágástakarítással felkészített tűzifát - fogalmazott. - Előbbi esetén közvetlenül a nevelővágások után történik a gyűjtés, nincs szükség takarításra, így az árak némileg magasabbak. Szemben a véghasználatok utáni tűzifagyűjtéssel, ahol a faanyag felkészítésén túl még a vágástakarítás is a gyűjtő feladata. Fel kell hívnunk a figyelmet arra is, hogy amennyiben a vágástakarítás égetéssel történik, a művelet tűzveszélyes, a vonatkozó szabályokat be kell tartani, különös tekintettel a tűzgyújtási tilalomra. Tiltás esetén égetés nem végezhető.

Kreiner Roland szerint a tűzifagyűjtési lehetőség mindenki előtt adott, azzal kapcsolatban, hogy a lakóhelye közelében hol van alkalmas terület, a területileg illetékes erdészet adhat tájékoztatást. Fontos leszögezni, hogy a Zalaerdő Zrt. esetében a tűzifagyűjtésnek és az ezzel összefüggő faanyag-szállításnak szigorú szabályai vannak, amelyeket mindenkinek be kell tartania. Többek között, a gyűjtő és az erdőgazdaság első körben szerződést kötnek egymással, amit egy esetleges ellenőrzés során a gyűjtéskor kötelező bemutatni. Azonban gyűjteni kizárólag a már földön található és a fakitermelés után visszamaradt faanyagot lehet, ami csak egyéni szükségletre gyűjthető, kereskedelmi forgalomba nem hozható.