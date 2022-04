A német autóipari óriáscég a Zalalövőn legyártott, nyolcirányú mozgásra képes, 28 tonnás szerkezeten a karosszéria tetőlemezeinek töréstesztjét végzi. Az öt és fél méter hosszú, öt méter széles, négy méter magas szerkezet munkapadját úgy alakították ki, hogy nyomófeje bármilyen irányból és erővel képes legyen lemodellezni a balesetek során keletkező nyomóhatásokat.

– Ez az első olyan megbízásunk, ami az autóipari biztonságtechnikához kapcsolódik – mondta lapunknak Takács László, a Gép- és Ferrotech Kft. ügyvezető igazgatója. – A felkérést egy közbülső, németországi megrendelőn keresztül a Porschétől kaptuk. Ez nem előzmények nélküli, hiszen évek óta jelen vagyunk a nemzetközi autóipari piacon, ám eddig elsősorban gyártáshoz szükséges szállítópályákat készítettünk a Magyarországon is jól ismert európai márkák számára. Ez a megrendelés nemcsak amiatt különösen fontos a cégünknek, mert a Porsche számára teljesen egyedi berendezést készítettünk, hanem azért is, mert nagyon sok hozzáadott értéket tartalmaz. A kifejlesztésében a saját szakembereink is közreműködtek, a dokumentáció tervezéséhez hozzájárult a témafelelősünk, a hegesztési varratok tervezését pedig teljes egészében a hegesztő szakmérnökünk végezte, és azt el is fogadták a németek – ismertette.

Takács László azt is elmondta, a munkaállomás rendkívül precíziós szerkezet, amit az is jelez, hogy a megrendelő szigorú gyártási feltételeket szabott meg. A nyolcirányú mozgáshoz szükséges görgős lineáris vezetőknél az öt méter hosszú nyomtávon az optimális pályához képest maximum 0,2 milliméteres eltérést engedélyeztek, ami az ügyvezető igazgató szerint szinte határos a lehetetlennel. A magyar szakemberek a gyártás során azonban olyan professzionális munkát végeztek, hogy a berendezés befeszülés nélkül képes bármilyen irányú mozgást végezni.

– A 2008-ban alapított Gépés Ferrotech Kft. egy négy-öt fős kisvállalkozásként indult, és ma 65 alkalmazottal dolgozik – folytatta Takács László. – Az árbevételünk ezen időszak alatt 150 millió forintról 1,2 milliárd forintra nőtt, miközben 3-4 éves ciklusokkal egymilliárd forintot meghaladó fejlesztést végeztünk. Ennek köszönhetően ma már minden feltételünk biztosított az egyedi gépgyártáshoz. Három fő termékcsaláddal dolgozunk, ebből a legjelentősebb a már említett komplett autóipari szállítópályák gyártása, ami a termékpalettánk körülbelül hatvan százalékát jelenti. Mellette olyan speciális daruszerkezeteket készítünk, amelyek akár 6-800 méter magas felhőkarcoló építésére is alkalmasak, illetve egyéb acélszerkezeteket, kohászati berendezéseket gyártunk még, szintén egyedi megrendelések alapján – sorolta.

Takács László hozzátette, az autógyártás terén a közép-kelet- európai régióban rendkívül nagy a konkurenciaharc. A hazai versenytársak mellett a piacon jó pozícióban lévő cseh cégekkel, továbbá a szlovák, lengyel és szlovén gyártókkal kell megküzdeniük. A Porsche számára készített vizsgálóállomás elkészítésére viszonylag szűk határidő állt rendelkezésre, így az egyes alkatrészek megmunkáláshoz olyan hazai partnerek segítségét is kérték, akikkel már régebb óta kapcsolatban állnak. A közös munka eredményesnek bizonyult, amit többek közt az is jelez, hogy már újabb megrendelést is kaptak, ugyanezen márka számára fognak övfeszítéshez kapcsolódó vizsgaállomást készíteni.