Beszélgetőpartneremet nem teljesen ismeretlenként kerestem fel, megfontolt szavú, átgondolt koncepcióval rendelkező, a társadalmi történésekre érzékeny emberként tekinthetek a kétgyermekes családapára, aki a cégek kollektíváját is összetartó közösséggé igyekszik kovácsolni.

A díjazottat népes pályázói körből választják ki a döntéshozók. Többoldalas, a cég eredményeire, a magánéletre, a társadalmi szerepvállalásra is kiterjedő bemutatkozószöveg alapján dönt a FIVOSZ által felkért bírálóbizottság. Péntek Károly úgy érezte, most jött el az idő, hogy ezen a fórumon megmérettesse magát, mintegy visszaigazolásképpen az eddigi munkáját illetően. Volt mit megmutatni, hiszen a lassan két éve velünk lévő pandémia akadálya ellenére látványos fejlődésen esett át a cégcsoport, amely az építőipar, a nyílászárók piaca mellett ma már az autóiparban (autószalon és önkiszolgáló kocsimosó) is részt vesz. A tevékenység „több lábat” jelent, s a változásokra nyitott üzletpolitikát feltételez.

A zalaegerszegi tetszetős városképhez is hozzájárulnak: a piactéri épület nyílászárói Forrás: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

– Hogyan figyeli az üzleti világot, a sikeres trendeket, mire kapja fel a fejét, miként tájékozódik?

– Ha befektetőként gondolkozik az ember, akkor túllát az eredeti szakmáján, az első szakterületen; ha fantáziát, remélhető sikert érzékel, belevág. Én magam sem félek attól, hogy addig nem azon a területen dolgoztam. Egyébként is, látható, akár többször is profilt váltanak a vállalkozások, aszerint, hogy mi kecseg­tet sikerrel, haszonnal. Nem gondoltuk volna, hogy a járvány miatt ekkora igény lesz például az internetes rendelésre és a csomagküldő szolgálatokra. Biztos, hogy ebben érdemes gondolkodnunk, hiszen az autókereskedés révén már most látom, hogy ebbe ener­giát kell fektetnünk. Lehet, hogy az autószalon néhány év múlva afféle postaláda lesz, mert a vásárló az interneten „állítja össze” magának az autót, amit aztán egy e-mail-váltás után kiszállítanak a megadott címre. Az online vásárlás, a webshop a jövő. Pedig néhány éve elképzelhetetlen volt, hogy a vevő nem jön be, nem tapogatja meg a saját kezével az ajtót, ablakot. Ez volt a jövő eddig is, csak felgyorsult a folyamat. Ma már weblap nélkül nem létezhet a vállalkozás, az internet alapú megjelenés elengedhetetlen, ehhez informatikai erősítésre is szükség van, ami az emberi erőforrást is magában foglalja.

– A napból mennyit emészt fel az, hogy figyeli a világtrendeket, beszélget barátokkal?

– Főleg interneten tájékozódom, hiszen utazni mostanában nem lehetett. Addig azonban rengeteg külföldi szakmai kiállításon vettem részt, olyan helyeket kerestem fel, amelyek előttünk jártak. Információkkal felfrissülve jöttem haza, új lendülettel, tervekkel. Szeretek új dolgokat látni. A Zalai Vállalkozói Klub havi találkozóit is értékesnek tartom. Megismerjük egymás nézeteit, terveit, sőt, a város elképzeléseit is, ami a fejlődésben való aktív részvételt teszi lehetővé. Ráláthatunk a gazdaság más területeire, tágabb összefüggéseket építhetünk be a saját terveinkbe. Lehet, hogy csak egy impulzus érkezik, de továbblendít, és hasznosítható a saját szakterületen.

A hazai építőipar nem is olyan új kihívása a lakásépítés, különösen Zalaegerszegen, de ad megoldandó feladatot a munkaerőhiány, valamint a környezettudatos, energiatakarékos építkezés, igaz, utóbbi esetében a törvényi keretek meghatározzák a mozgást.

– Sajnos, egyre nehezebb magyar, Magyarországon képzett, jó szakemberekkel megoldani a feladatainkat. Még versenyképes fizetéssel sem. Ez már nemcsak a szakképzési utánpótlás problémája, a piac összes szereplőjének együtt kell megtalálni a megoldást. Lehet, hogy a cégen belül tanítjuk, neveljük majd fel az elkötelezett dolgozókat. Úgyis a gyakorlat az alapja minden hasznosítható szaktudásnak.

A Windoor cégcsoport eddigi élete bizonyítja, a vezető jó értelemben „nyughatatlan”, valami folyamatosan előre hajtja. Honnan ez a hajtóerő?

– A főiskoláról kikerülve egy kis ablakos céggel indultam el, a kitartás, a kíváncsiság, az előrelépési igény, a döntési rugalmasság döntő volt, hogy fejlődjön a vállalkozásunk. Ez mindig is megvolt bennem. Valahogy szükségem van arra az adrenalinra, amit a kihívás ad. A megszokott mellett felvillanyoz, hiszen új kapcsolatokat is hoz az életünkbe. Ez a varázsa a kávézónak is, aminek a színvonalát jó baristák szavatolják. Nem kell érteni mindenhez a befektetőnek.

– Honnan jött az autóipari szolgáltatás ötlete?

– Fiúként érdekeltek az autók, szeretem a szép és jó kocsikat. Először a saját, több mint 30 autóból álló flottánk szervizelését akartuk megoldani, innen nőtte ki magát a gondolat. Ami hosszú távú megtérüléssel kecsegtet, ez ma pontosan látszik.

– Ha a maga számára magasra teszi a lécet, mit vár a munkatársaitól?

– Bizalmat, lelkesedést, azt, hogy akarják, amit csinálnak, legyenek elkötelezettek a közös siker iránt. A szaktudás megszerezhető, az előbb említett attitűd kevésbé. Hiszek a saját nevelésben, attól remélhető a vállalati kohézió. Vannak elvárások természetesen, mivel az is hajtóerő, de jó, ha tudják, mi a rigolyám.

– Vannak Önnek rigolyái?

– A munkatársaimat kéne kérdezni, biztos ismernek…

– Mit ad ezért cserébe?

– Jó csapatot, folyamatos fejlődést, szakmai utazást, családias hangulatot. Csapat­építünk, amikor csak időnk engedi. Szeretném, ha tudnák, tartoznak valahová.

– Hogy őrzi a saját rugalmasságát? Jól adaptálódik a változó körülményekhez?

– Gyorsan kell váltani olykor, előnyünk, hogy hamar rea­gálunk a piaci trendekre.

– Ha valami mégsem úgy alakul, az kudarc vagy tapasztalat?

– Mindenesetre arra jó, hogy sose legyen az ember elbizakodott, inkább tanuljon. Túl sok szerencsére nem adódott eddig. Inkább az tesz szomorúvá, ha elveszítünk egy embert, akire támaszkodtunk, építettünk.

– Mit üzen a feltörekvő startupoknak?

– A gyors meggazdagodás vágya nem lesz jó irány, nem kivenni, betenni kell elég sokáig. A jó elképzelést vigyék végig, ne adják fel, ha hisznek benne.

– Mivel regenerálódik?

– Sport. Sokat futok, megfigyeltem, a 6. kilométernél találok megoldást arra, amiben elakadtam. Évente egyszer teremtek alkalmat arra, hogy egyedül legyek, befelé figyeljek.

– A vállalkozó megjelenése le kell, hogy üzenje a sikerességet?

– Szerintem nem vagyok átlagon felül hiú, de szeretem a minőségi dolgokat. Arany középutat szeretnék tartani, talán sikerül.

– A gyerekek életében jelen tud lenni?

– Valóban, néha későn érek haza, de reggel mindig én viszem óvodába a nagyobbikat.

Péntek Károly Zalaegerszeg életében is tevékenyen részt vesz, a mecenatúra, a társadalmi felelősségvállalás szerves része a cégcsoport tevékenységének.