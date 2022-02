- A gyermekeknek szánt egyik legkedvezőbb megtakarítás Magyarországon ma a Start-számlán Babakötvénybe fektetett összeg, hiszen kiemelt kamatozású, évente 8,1 százalékkal gyarapodik jelenleg, és a számlára rendszeresen befizető családoknak állami támogatás is jár hozzá - tájékoztatta lapunkat Szabóné Mileji Ágota. - Start-számlát kizárólag a Magyar Államkincstárban lehet nyitni. A Kincstár automatikusan Babakötvénybe fekteti a 42 500 forintos életkezdési támogatást, amit az állam minden újszülött számára biztosít. A kincstári Start-számlák száma évről évre növekszik: az országban mintegy 273 ezer gyermek rendelkezik ilyen megtakarítással, s a Babakötvény- állomány összege meghaladja a 159 milliárd forintot. Zala megyében több mint 7 ezer gyermeknek van ilyen megtakarítása.

Az igazgató hozzátette, hogy Start-számlát nem csak a kisbabáknak lehet nyitni. A gyermek bármely életkorában igényelhető, és bárki bármekkora összeget befizethet rá díjmentesen. A Start-számlára érkező befizetések a Babakötvényben nemcsak a mindenkori infláció mértékével, hanem plusz 3 százalékos kamatprémiummal is növekednek.

A befizetések után járó korábbi 10 százalékos éves állami támogatás maximuma a duplájára emelkedett, így idén január 1-jétől ez az összeg már évi 12 ezer forint a korábbi 6 ezer forint helyett, a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek esetében pedig 24 ezer forint.

A kincstár nemrég nyereményjátékot hirdetett a Start-számla népszerűsítése érdekében, azért is, mert sok gyermek életkezdési támogatása még a letéti számlán maradt, amelynél nem érvényesíthető a Start-számlán vezetett Babakötvény után járó éves állami támogatás, és a 42 500 forint csupán a mindenkori infláció mértékével kamatozik.

Szabóné Mileji Ágota elmondta, hogy állampapírt is egyre többen vásárolnak. A kincstárnál több mint 530 ezer ember rendelkezik ezzel a befektetésformával, Zalában pedig ez a szám meghaladja a 14 ezret. Szeretnék ezt növelni, és céljuk, hogy a jelenlegi állampapír- tulajdonosok is gyarapítsák befektetésüket, ezt is nyereményjátékkal igyekeznek előmozdítani.