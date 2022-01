Ez is kiderül a jelentésből, melyet a Balatoni Halgazdálkodási Zrt. tett közzé a napokban a honlapján, összegezve a tavalyi halőri tevékenység eredményét. A 403 eset a 2020-as 1022-höz képest kevésnek tűnik, de a korábbi évekkel összevetve nem az: 2014 és 2019 között néhány száz feljelentés történt, az éves számok 229- 537 között mozogtak.

A társaság természetes vízi halgazdálkodási területén előfordult szabálytalanságok ügyében a hatóság több mint 11,8 millió forint bírságot szabott ki tavaly, ez is elmarad a 2020-ban kirótt, 19 millió forintot meghaladó összegtől. Legtöbbször engedély vagy területi jegy nélküli horgászat miatt jártak el a halőrök, összesen 178 alkalommal, ami megdöbbentően soknak számít a jelentés szerint.

Az engedély nélküli horgászatok nagy száma azért is érdekes, mert 2020-ban még egy másik szabálysértés, a megengedett horgászeszközöknél több készség használata vezette a listát. Tavaly is intézkedtek ilyen ügyekben a halőrök, valamint többek között a fogási napló hiányos vezetése miatt, továbbá azért, mert megszegte a horgász a behúzás vagy a méretkorlátozás előírásait, vagy őrizetlenül hagyta a felszerelését. Tavaly 49 ellenőrzött személy több szabályt is megsértett, hét horgász hármat is. A feljelentett személyek közül húsz külföldi állampolgár volt, 2021-ben ugyanakkor a világjárvány hatásai miatt lényegesen kevesebb külföldi horgászott a Balatonon. A tavaszi éjszakai kijárási tilalom ugyancsak érezhető volt abban a tekintetben, hogy a halőrök kevesebb embert ellenőriztek.

A kirívó szabályszegések miatt arra is van mód, hogy egyes horgászoktól hosszabb időre megtagadják a területi jegy kiadását. Az elmúlt évben december elejéig 39 esetben éltek ezzel a lehetőséggel. A halőrök szokás szerint elvégezték a Balatonon fellelt haltetemek begyűjtését. A munkát átszervezte a Balatoni Halgazdálkodási Zrt., egy halőrpáros egész évben csak ezzel foglalkozott. Így a halőrzés lényegesen hatékonyabb lett, a begyűjtött haltetemek számát tekintve a gyűjtés hatékonysága sem romlott, közölte a társaság.