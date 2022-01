Mindezt Simon Zoltán, a Zalai Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke fogalmazta meg. A borász szerint egyelőre nincs baj, hiszen a vegetáció – éppen az éjszakai fagyok miatt – még nem indult be, de a nappali felmelegedés nincs jó hatással a növény fejlődésére.

– Januárban az lett volna ideális, ha az éjszakai fagyok után napközben sem emelkedett volna mínusz 2-3 fok fölé a hőmérséklet – magyarázta Simon Zoltán. – Az elmúlt évek tapasztalatai azonban azt mutatják, hogy valóban fel kell készülnünk a klímaváltozásra, s annak a szőlőre gyakorolt hatásaira.

Az elmúlt esztendő végén előfordult olyan nap is, amikor reggeltől estig mind a négy évszakra jellemző időjárást átéltük.

A borász azt is hozzátette, a szőlőnek ennél hidegebb sem ártana, amennyiben az kiegyenlített lenne. Növényvédelmi szempontból előnyösebb is lett volna a huzamosabb ideig tartó mínusz 10-12 fokos fagy, az ugyanis elpusztította volna a rovarkártevőket. Egy enyhe telet azonban a kártevők jelentős hányada képes átvészelni.

– Amit a növény most mutat, azzal elégedettek lehetünk – folytatta. – A vessző szépen beérett, megfásult, felkészült arra, hogy a következő évben megtartson akár egy nagyobb mennyiségű termést is. Ahol viszont még mindig zöld a vessző, ott sürgősen ki kell vágni a növényt, mert az betegségre, a szőlőnél aranyszínű sárgaságot okozó fitoplazma jelenlétére utal. Sajnos, ez a fertőzés Zala megyében egyre inkább terjedőben van, s nagyon nehéz megállítani, így minden apró jelre érdemes odafigyelni.

Simon Zoltán azt is mondja: az igazi problémát most a csapadékhiány jelenti. Ugyan volt eső az őszi hónapokban, de közel sem elegendő. A földnek most kellene telítődnie nedvességgel, ám hó hiányában ez nem valósul meg. Vastag hótakaróra lenne szükség, hogy olvadás idején a csapadék lassan szivárogjon be a földbe. Ezt a folyamatot mélylazítással tudjuk elősegíteni, aki még nem tette meg, annak célszerű lenne mielőbb elvégeznie, hiszen nem kizárt, hogy a tél hátralévő időszakában még kapunk havat.

– A szőlő metszését is el lehet végezni a téli hónapokban, főleg akkor, ha napközben fagy­- pont feletti hőmérsékleteket mérünk, ám mielőtt vágunk, gondolkodjunk – figyelmeztetett a borász. – Az időjárás ugyanis könnyen megtréfálhat bennünket. Bár nincsenek igazán kemény telek, a hidegebb napok azonban kitolódnak. Az utóbbi években többször találkozhattunk azzal, hogy márciusban is fagyott, s a vegetáció megindulása után már a mínusz 2-3 fokos hőmérséklet is árt a szőlőnek. Ezért a metszést célszerű úgy tervezni, hogy először a későbben érő fajtáknál végezzük el, a korai érésűeket pedig hagyjuk a végére, ez lehet akár március eleje is. A korai fajtákra ugyanis az a jellemző, hogy metszés után szinte azonnal elkezdenek hajtani. Ezzel a fordított sorrenddel könnyebben el tudjuk kerülni azt, hogy a korai fajtáink elfagyjanak.

Simon Zoltán szerint a pincében is találhatunk munkát magunknak, például a kénszintet már érdemes ellen­őrizni. A szakember szerint a borok letisztultak, a borkő kicsapódása azonban még nem mindenütt történt meg. Ez szintén a hideg hiányára vezethető vissza.

– Aki derítéssel tisztítja és stabilizálja a borát, annak 10-12 fokos hőmérsékletre van szüksége, ahol viszont természetes folyamat eredményeként kívánják a gazdák a borkő kicsapódását elérni, ott ennél hűvösebbre van szükség – szögezte le. – A borkő mindenképpen kicsapódik, kellően hideg hőmérsékleti viszonyok mellett nagyon gyorsan, ám viszonylagos melegben ez a folyamat hosszabb ideig tart. Akinek teljesen földbe vájt pincéje van, most azzal a paradox helyzettel szembesülhet, hogy nála magasabb a benti hőmérséklet, mint ott, ahol a pince fala közvetlenül a levegővel érintkezik. Nekik érdemes volna egy-egy hidegebb, fagyos éjszakán a hordóikat a pinceajtó közvetlen közelébe áthelyezni, ezáltal jelentős mértékben elősegíthetik a borkő kicsapódását.