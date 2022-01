A két legnépszerűbb cél a belső terek, illetve a fürdőszobák felújítása, a harmadik helyre a fűtési rendszer korszerűsítése jött fel, megelőzve a külső nyílászárók cseréjét, illetve a klímaberendezés beszerelését.



Az Otthonfelújítási program keretében a Magyarországon élő, gyermeket nevelő családok számára – 3 millió forintos összeghatárig – állami támogatás igényelhető. Az igénylés határideje 2022. december 31. – azaz már csak egy év áll az érintett családok rendelkezésre a felújítások elvégeztetésére és a papírok beadására. A program jelentős érdeklődést váltott ki, a tavalyi első negyedévben a háztartások bő 7 százaléka jelezte, hogy biztosan, 17 százalékuk pedig valószínűleg szeretett volna részt venni benne. A második negyedévben némi visszaesés következett be, majd a harmadikban ismét bővült az érdeklődők köre. A negyedik negyedévben a válaszadó háztartások bő 8 százaléka adta azt a választ, hogy biztosan szeretne lakásfelújításhoz és korszerűsítéshez kapcsolódóan 2022 végéig állami támogatást felvenni. További csaknem 12 százalék pedig úgy nyilatkozott, hogy valószínűleg igénybe venné ezt a fajta támogatást. (A tapasztalatok szerint ez a válasz inkább csak egyfajta latolgatást, a lehetőségek fontolgatását jelenti, jegyzik meg elemzésükben a kutatók.)



A háztartások terveit és szándékait nyilván sok tényező befolyásolja, ilyen például a felújítások anyagi háttere (hitelfelvételi lehetőségek, kivitelezési árak alakulása stb.), a támogatási szabályokkal kapcsolatos tájékozottság és nem utolsó sorban a járvány hatása. A felmérések eredményei szerint a tavalyi negyedik negyedévben a harmadikhoz képest már csak szerényen nőtt az érdeklődés a program lehetőségei iránt, s még így is kissé elmarad az év elején tapasztalt várakozásoktól. A biztos szándékú kör jelentősen bővült az egy negyedévvel korábbihoz képest, míg a valószínű szándékú kör mérete nem változott érdemben. Ha a negyedik negyedévi arányokat a teljes sokaságra vetítjük, akkor a biztos szándékú kör 330, a valószínű szándékú kör (feltéve, hogy e tervek fele valósul meg) mintegy 270 ezer családot jelenthet.



Az állami támogatás igénylése inkább a családiház-tulajdonosok körében népszerű – ezek 10 százaléka biztos, 13 százaléka valószínű résztvevőnek mondta magát. A társasházakban élők tervei szerényebbek: a panel- és a téglaépítésű lakások lakói között egyaránt 5-5 százalék a biztosan, az előbbiben 11, az utóbbiban 9 százalék a valószínűleg támogatást igénylők aránya.



Az állami támogatás iránti érdeklődés az életkor előrehaladásával egyre csökken. A legaktívabbak e téren a 30 év alatti fiatalok: körükben a biztosan és valószínűleg támogatást felvevők aránya 15-15 százalék. Az ennél idősebb korcsoportokban egyre csökkenő az érdeklődés.



A statisztikai régiók közül a legnagyobb aktivitás – ahogy a korábbi felmérések során is – a közép-dunántúliban várható. Átlag feletti az érdeklődés az észak-alföldi és észak-magyarországi régióban is. Az állami támogatást felvenni tervezők mintegy negyede szeretné kihasználni a maximálisan igényelhető keretet, illetve venne fel legalább 2 millió forint támogatást. Bő harmaduk legalább 1 millió forint körüli összeggel is elégedett lenne. Az átlagos igénylési összeg ezek alapján 1,9 millió forint, ami – az önerőt is beleszámítva – 3,8 millió forintos projektértéket jelent. Ez az összeg enyhén csökkent a harmadik negyedévhez képest.



A két legnépszerűbb cél változatlanul a lakóingatlanok belső tereinek, valamint fürdőszobáinak felújítása (az előbbi a belső fali, padló, álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, illetve ezek festését, tapétázását jelenti). Ezeket az elvégzendő feladatokat a válaszadók harmada jelölte meg.

A fűtési rendszer korszerűsítése iránti igény népszerűsége sem marad el lényegesen ezektől, s éppen ez az a terület, ahol a legnagyobb növekedés következett be az előző negyedévhez képest – ennek támogatására az Otthonfelújítási programon kívül is állnak rendelkezésre célzott pályázati források.

A megkérdezettek mintegy negyede (de a panellakásban lakók közül minden harmadik) gondolkodik a külső nyílászárók cseréjében. Hasonló népszerűségnek örvend a klímaberendezések beszerelése vagy cseréje. Lényegében minden ötödik válaszadó szeretne hőszigetelési munkákat, tetőfelújítást, illetve napkollektor vagy napelemes rendszer kiépítését megvalósítani. Ez utóbbi cél népszerűsége érezhetően emelkedett az előző megkérdezéshez képest.



A GKI a felmérés során ezer főt kérdezett meg, a lakossági minta nem, életkor, lakóhely és iskolai végzettség szerint reprezentatív, olvasható az elemzésben.