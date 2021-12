– Az idei lehalászás azért volt számunkra különleges, mert jövőre már külső segítség nélkül, egyedül szeretnénk elvégezni ezt a feladatot, azaz most értünk a tanulási folyamat végére – magyarázta az elnök. – Közösségi munka keretében végeztük el a feladatot, tagságunkból 29 fő részvételével. Azt, hogy most jóval eredményesebbek voltunk, mint az előző években, két összetevőnek is betudhatjuk. Egyrészt már kellő gyakorlattal rendelkezünk, ugyanakkor a tavalyi tapasztalatok alapján a halágyat is megnöveltük, így maga a lehalászás is könnyebben ment.

A lehalászott halakat kosarakban hordták mérlegelésre és válogatásra az egyesület tagjai

Fotó: Gyuricza Ferenc / Zalai Hírlap