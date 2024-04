A medvehagyma azonban most is megérdemli a figyelmet, mert pazar látvány az erdő alját fehérre festő növény virágzása. Főleg ott nagyon szép megnézni ezt, ahol a csalán nem nyomja el a medvehagyma virágait. Ilyen hely Zalaegerszegen a Kisfaludi-hegy nyugati lábánál, az évszázados bükkfák alatt virágzó medvehagymamező, ahol a Mária-oltárt szinte megkoszorúzták a virágzó medvehagymák. A hagyma leveleit most is lehet szedni, de gyűjtésekor fontos az óvatosság, mivel a medvehagyma könnyen összetéveszthető a – hasonló körülmények között élő – gyöngyvirággal.

A gyöngyvirág esetenként halálos mérgezést is okozhat, levelei emberi fogyasztásra alkalmatlanok.

A medvehagyma legfőbb különbsége az, hogy a levelei és virágzata is erősen fokhagyma illatúak, míg a másiké nem. A gyöngyvirág levelei rövidebbek, és jelentősen szélesebb, tojásdad alakúak, virágai pedig nem a szár csúcsán, hanem a tő közelében erednek és édes illatúak.