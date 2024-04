Tavaly az innen nem messze található Sumik Szűzerdő Rezervátumot jártuk be. A mostani túra nagyon könnyű, a parkolótól alig 15-20 percnyi sétára van a szemet gyönyörködtető, 925 méter magasságban található úti cél. A Framski patak forrásának közvetlen közelében zubog alá a sötét kőfalon a 16 méter magas vízfüggöny. Már az odavezető út is mesébe illő: a forrás után kis vízikerék továbbítja a patak vizét, ott jártunkkor tőzike rengeteg és erdei virágok szőnyege borította be az erdő alját. A vízeséshez szépen karbantartott ösvényen, kiépített falhídon lehet eljutni, a hídon áthaladva szinte kézzel fogható közelségben élvezhetjük a „tisztító” energiát.

A vízikerék a sétány elején. Fotó: Mozsár Eszter

A Fram patak két ágból, a Zarja hoteltől és a Dominikov ház alatt ered. A Skalca-vízesés a Hoče-Areh-Bellevue kereszteződésének közelében található. A Fram patak, amely természetes környezetben folyik egészen a síkvidékig, egykoron gazdasági célokat szolgált: a patak és mellékfolyói erejét intenzíven használták őrlésre, fűrészmalmok, kovácsművek működtetésére és olajtermelésre. A Pohorje-hegység vizeinek nagy része a Dráva-medencéhez tartozik. A Skalca-vízesés a hóolvadás utáni tavaszi hónapokban és a csapadékbőség utáni őszi időszakban a legbőségesebb. Télen a vízesés gyakran befagy.