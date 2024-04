Erről is beszélt az I. nők hetén tartott előadásában Husz Veronika aromaterapeuta. A szülésznőként is dolgozó szakember szerint fontos feladat kideríteni, mi volt előbb: a testi tünet, vagy a lelki elakadás.

– Nincs a kettő egymás nélkül – jelentette ki Husz Veronika. – Ha például térdfájdalomról beszélünk, akkor ez arra utal, hogy valahol, valamilyen lépésnél, döntésnél, vagy az adott életszakaszban elveszett az ember, nem tud továbblépni. Vagyis egy térdfájdalom is tanúskodhat arról: valamilyen lelki probléma van a háttérben. Nem mindig a test jelez először: a lélek is tud üzenni nekünk.

A terapeuta arról is beszélt, mindig vannak sikerélmények, persze ehhez kell a páciens kitartása is, hiszen az aromaterápia sem képes elmulasztani két nap alatt évek óta meglévő problémákat. Ám szép eredményeket lehet elérni például a köszvény, a gyomorfekély, az emésztési problémák, vagy akár mozgásszervi panaszok esetén, illetve az aromaterápia rendkívül jól alkalmazható nőgyógyászati betegségekben is.

– Tizennyolc évig dolgoztam kórházban, és az ott tapasztaltak nem igazán közelítettek a természetes gyógymódok, eljárások felé – folytatta Husz Veronika. – Azt látom, az emberek nyitnak a természetes gyógymódok felé, és ezáltal az orvoslásnak is el kell indulnia, hogy ne mindig a gyógyszerekhez, a természetellenes módszerekhez nyúljunk, hanem segítségül hívjuk a természetet.

A szakember szerint a kettőnek ki kell egészítenie egymást, ezt bizonyítja az élet és számos gyógyulás. A lényeg, hogy nemcsak a testet, hanem a lelket is meg kell szabadítani a problémáktól, hiszen a kettő szorosan összefügg.

Husz Veronika ezen a délutánon különféle illóolajokat mutatott be az érdeklődőknek, mint mondta: ezek hozzájárulnak a „női minőség teljességéhez”.