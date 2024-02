Legyél zöldmunkás! 1 órája

Új és régi szakmák a fenntarthatóság jegyében

Kezdő pénzügyi termékfejlesztő szakemberként a piackutatás alapjait is el kellett sajátítanom. Ekkor tanultam meg, hogy egy márka, vagy termék, vagy éppen egy fogalom ismertségének mérése során megkülönböztetünk spontán és támogatott kérdéseket. Talán egy példán keresztül ábrázolva leegyszerűsíthetem mindezt. Spontán kérdés: Apu, mit kérsz reggelire? Legtöbbször csend a válasz, és ilyenkor jól jön a támogatott kérdés: szeretnéd, ha elővenném a hűtőből azt a tepertőkrémet, amit tegnap reggel is ettél? Igen, és kérek mellé sajtot és zöldpaprikát is. Bingó. Azt hiszem, a kapott válasz alapján már látható, miért is hívják támogatott kérdésnek, és hogyan segít a válaszadásban.

Bárki tehet saját eszközeivel egy fenntarthatóbb jövőért Forrás: Illusztráció / Shutterstock

A minap az utolsó sikeres vizsgájukat ünneplő egyetemista családtagokkal és barátaikkal beszélgettem. Spontán kérdésekkel kínoztam őket: Mit tanultok? Programozást. És még? Adatbázis menedzsmentet. És te? Engem a mesterséges intelligencia érdekel. Hát igen, nem hiába a technológia az, ami a legtöbb új állást teremti, és egyben a legtöbb meglévő állást cseréli le. Bizonyára lesz olyan általános iskolás gyerek, akiből műhússzakértő lesz vagy űrtúravezető, drónforgalmi diszpécser, vagy éppen hulladékdizájner. Keresett szakma lehet a virtuális valóság influenszer, a nano sebész, de a kvantum adatelemző és a robot-személyiségprogramozó sem fog unatkozni. Hallgattam a jövő diplomásait, és egyre türelmetlenebb lettem. Figyeltem, mikor ejtik ki a számomra bűvös szót. Inkább besegítek egy támogatott kérdéssel: nem gondoltatok arra, hogy a fenntarthatósággal foglalkozzatok? Szélerőmű-vezérlés? Hulladékgazdálkodás vagy éppen klímatechnika, szén-dioxid-megkötő specialista? Bólogattak, bár nem túl meggyőzően. Persze ők jól tudják, hogy a jövő munkahelyeit – akár szakmák eltűnéséről, akár újak születéséről van szó – két téma mozgatja: az egyik a technológiai fejlődés, a másik pedig az éghajlatváltozás. A Világgazdasági Fórum jelentése szerint minden második munkavállalónak közel hat hónapos átképzésre lesz szüksége 2025-ig, hogy a megváltozott környezetben és üzleti folyamatokban szaktudását továbbra is alkalmazni tudja, és egy fenntarthatóbb fejlődést támogasson. Azért ne higgye azt a kedves olvasó, hogy a zöld átalakulás csak külön erre a célra felkészített zöldmunkások által mehet végbe. Higgyük el, hogy igenis lehet fodrászként kevesebb vizet használni, szakácsként arra törekedni, hogy a legkevesebb hulladékot termeljük, és óvónőként energiatakarékosságról mesélni a kicsiknek. Azzal, hogy egyszerűen vigyázunk arra, hogy a természet kincseit óvjuk, takarékosan bánunk a vízzel, és a lehető legkevesebb szemetet termeljük, máris zöldmunkássá váltunk. Nem kellett hozzá más, csak egy kis odafigyelés a megszokott rutindolgokra. Apropó, hallották, hogy idén már választható érettségi tárgy a fenntarthatóság? Ihász Csilla

