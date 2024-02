A környéket barangoltuk be 1 órája

Bazitai képeslap - fotógalériával

Bár most már szinte tavaszodik, a januári hétvégéken is sokan kirándultak a hideg, de napsütéses, kristálytiszta időben. Ezúttal Bazita környékét barangoltuk be.

Bazita házai Fotó: Győrffy István

A kevés hó csak az erdők alján és a mezőkön maradt meg, az erős szél a fákról lefújta a hópihéket. A Panoráma úton az erdőt megvilágító napsugarak voltak sejtelmesek, közel érve, a fák között a tv-torony is elő-előbukkant ezüstös csillogásával. Felérve Bazitára, a délelőtti nap a szemközti Újavas-hegyet festette sárgává, majd a szomszédos Gellénháza egyik szőlőshegyét aranyozta be, aztán a völgyben kanyargó útról láthattuk Bazita házait is, amint a széles, zöldellő mező fölé magasodtak.

Bazitai képeslap Fotók: Győrffy István

