A Zalaegerszegi Kirándulást Kedvelő Nyugdíjasok Klubja erre is talált módot: az advent jegyében szerveztek egy mediterrán tengerparti barangolást a karácsonyváró Rijekába, s meghívták rá a különleges kiruccanásokért szintén rajongó barátaikat Lenti városából. Kérésükre felkent pilótájuk, Bedő Lajos kora reggel felnyergelte bejáratott kirándulóbuszát, s Fazekas Ferencné Piri gardírozásában, Pusztai Eszter idegenvezetésével, a meteorológusok jó idő jóslatával a tarsolyukban nekivágtak a közel 5 órás útnak. Jól tettük, hogy velük tartottunk!

Rijeka egyik legszebben kidekorált része a fényben úszó Trsat vára

Fotó: Fincza Zsuzsa

Bár a táv 80 százalékát felhős, ködös időben tudtuk le, a reményt nem adtuk fel, s nekünk volt igazunk! A célhoz közeledve egyre határozottabban látszott: a hegyormokon túl kék az ég, s amint megpillantottuk a tengert, a nap is kisütött. A villanyfényes dekorációból viszont kevés mutatkozott, nem véletlen, hogy az év végi díszkivilágítás a korán esteledő északi országokban jött először divatba, a mediterrán tengerpartokon csak az utóbbi években kaptak rá.

Rijeka, más néven Fiume (horvátul és olaszul is folyót jelent), nem véletlenül töltötte be 2020-ban Európa Kulturális Fővárosa posztját, hamar belejött az ünnepi cicomába, a Korzo, vagyis a fő sétálóutca fölé világító fényhálót feszítettek, a Jadanski téren felállították a város karácsonyfáját, gazdagon felékszerezték a jeles történelmi múltú épületeket, udvarokat, üzleteket, kandelábereket, s az árusok gusztusos kis faházikókban kellették portékájukat. Ha a napsütésben a díszkivilágítást nem is, a szecessziós stílusban épített palotákat annál alaposabban megcsodálhattuk - beláttuk, igaza volt az idegenvezetőnknek, amikor azt mondta: kicsit olyan lesz az érzés, mintha Bécsben vagy Budapesten az Andrássy úton sétálnánk. Tegyük hozzá: mégpedig kigombolt kabátban, ugyanis hétágra tűző napsütést és +16 fokos hőmérsékletet kaptunk ajándékba az utazók valahol a közelben tanyázó istenétől.

A kikötőben még találhatók magyar emlékek, köztük az 1880-as, az 1890-es évek végén Skull Mátyás vasöntödéjében készült, s annak nevét még őrző kikötőbakok

Fotó: Fincza Zsuzsa

Amúgy az lehet, hogy a víz hideg volt, ez azonban a tengeren egy cseppet sem látszott, ugyanolyan hívogatón csillogtatta szelíd fodrait, mint nyáron tette, beterítve enyhe halszaggal a tengerparti sétányt. Nagy, nyitott torokkal ásító komp, tengerjáró hajók, elegáns jachtok, apróbb halászbárkák, pihenő csónakok - ezer megcsodálnivaló a közel 2 kilométer hosszú Molo Longo néven ismert dokk és hullámtörő mentén, amit naná, hogy vétek lett volna kihagyni, főleg, hogy közben a triplán kapott napfény feltöltötte szervezetünk D-vitamin készletét, s új perspektívából bámulhattuk meg a napfürdőző kikötővárost.