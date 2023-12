Ha időben megtámogatjuk szervezetünket a megfelelő gyógynövényekkel, elkerülhetjük a további állapotromlást, a felülfertőzéseket és az antibiotikum-kúrát.

Kiváló gyógynövényünk a kakukkfű, a kamilla, a bodzavirág és a hársfa, valamint a zsálya és bíbor kasvirág. A gyömbér is kiváló segítségünkre lehet, hiszen antibakteriális és gyulladáscsökkentő hatással rendelkezik. A kínai orvoslásban a fahéjat is gyakran használják torokfájásra. Megfázás, láz esetén a szurokfű és fürtös menta is jó szolgálatot tesznek.

Hogyan készítsük el a gyógynövény teát? A gyógyteákat készíthetjük forrázással, főzéssel vagy hideg vizes áztatással. A virágot, levelet, hajtásvéget forrázzuk. Egy adag 3 gramm, ami egy csapott evőkanálnyi mennyiség. Ezt a kimért teafüvet leforrázzuk 2,5 dl forrásból levett tiszta vízzel. Mindezek után le kell fedni, majd állni hagyni 15-20 percig. Ha kicsit túllépik ezt az időt, az nem baj, de 1 óránál ne ázzon többet. A gyökereket, kérgeket és a terméseket főzni kell, magas rosttartalmuk miatt általában 5-10 percig. A mezei katángot is főzni kell, mivel kemény szerkezetű a szára, és csak így oldódik ki belőle a hatóanyag. Főzéssel készítjük el még a kovasav tartalmú növényeket is, pl. a mezei zsurlót. Hideg áztatással /macerálással/ készülnek a nyálkatartalmú növények, mint például a mályva, a kankalin. Ezeket 4-5 órán át áztatjuk. A csipkebogyó C-vitamin tartalma elbomlik 40 °C felett, ezért szintén hideg vízben áztatjuk 5-6 órán át. A fehér fagyöngyöt mészmentes hideg vízben kell 12 órán át áztatni, célszerű este beáztatni, reggel meginni a teáját - olvasható Szabó Gyuri bácsi oldalán.

Fontos a folyadékpótlás

Nagyon fontos a megfelelő mennyiségű, bőséges folyadékfogyasztás, hiszen megkönnyíti a nyelést és nedvesen tartja a nyálkahártyát - így a kórokozók nehezebben tudnak terjedni.

Elengedhetetlen a C-vitamin

Nem csak megfázás esetén érdemes felé fordulni, hanem a mindennapokban is, hiszen tudjuk, az egészséges immunrendszer egyik elengedhetetlen vitaminja. A C-vitamin hasznosulása pedig természetes alapanyagokból sokkal hatékonyabb, mint étrend-kiegészítő formájában. Magas C-vitamin tartalma van például a narancsnak, kivinek, karfiolnak, grapefruitnak, citromnak, kelbimbónak és a csipkebogyónak is.