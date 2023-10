Körkép Somogyból 2 órája

Megéri parkolási díjat fizettetni a balatoni településeken

A legtöbb déli parti településen még mindig ingyenes a várakozás autóval, csak néhány településen kell fizetni a parkolásért, ott is elsősorban a nyári időszakban. Tavalyhoz képest valamivel kevesebb pénz folyt be az önkormányzatok kasszájába a parkolódíjakból, de így is megéri.

Fotó: Németh Levente / sonline.hu

Olyan közlekedési káoszt eredményezett az ingyenes parkolás Balatonföldváron 2016 előtt, hogy valahogy rendezni kellett a helyzetet. Miután újra bevezették, a zöldterületeken és az úttest két oldalán megszűnt a parkolás.

– Teljes mértékben hozta az elvárásokat. A Balatonföldváron élők és az üdülőtulajdonosok egy városkártya birtokában kedvezményesen parkolhatnak évi 10, illetve 20 ezer forint fejében. Az ideérkező vendégek automatán keresztül tudnak fizetni, mondta Holovits Huba polgármester. Balatonföldváron három övezet van, ezek mindegyike a nyári időszakban fizetős.

– Éves szinten 40 millió forintos bevételt hoz Balatonföldvárnak a parkolás, ami a város 1 milliárd forintos működésének 4 százaléka. Tehát nem a befolyt összeg miatt működtetjük a rendszert, hanem a forgalmi rend és a közterületek rendezettsége miatt – jegyezte meg Holovits Huba. Az elmúlt nyolc évben csak minimális szinten emeltek. Hogy hogyan vélekednek minderről Zamárdiban, Balatonbogláron, Fonyódon és Siófokon, arról a Somogy Vármegyei Hírportál, a sonline.hu számolt be. A teljes cikket ITT olvashatják.

