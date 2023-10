Varga Ivett alpolgármester, szervezőtől megtudtuk, hogy ez alkalommal összesen 13 csapat versenyzett, gyerek, gyerek-felnőtt vegyes és felnőtt kategóriában.

- A rendezvényen a falu különböző pontjain helyeztük el 10 állomást, ahol különböző ügyességi, de a Halloweenhez kapcsolódó feladatot kellett a 4 fős csapatoknak megoldani – mondta. - Az idei halloweeni túra is közösségi összefogással valósult meg, ahogy az előző években is, szülők, barátok, rokonok voltak a segítők. A túra után megvendégeltük a gyerekeket sütivel, pogácsával, amit szintén mi sütöttünk. A díjakat is mi ajánlottuk fel, minden kategóriában az első három helyezettet díjaztuk, de minden résztvevő gyerek kapott édességcsomagot. A túráról visszaérkező gyerekek kézműves foglalkozáson vettek részt, majd zárásként fáklyás felvonulást tartottunk a községben.