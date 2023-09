A Hosszú-Jánka utcában a haranglábhoz, a stációkhoz igyekszünk, ide beszéltünk meg találkozót Galbavy Zoltánnal, a térség önkormányzati képviselőjével. A szűk úton hatalmas betonszivattyú magasodik előttünk, s jön egy betonszállító monstrum is. Autóval nincs tovább, gyalog próbálkozunk…

A felújításra váró harangtorony belülről

Fotó: Győrffy István

– Minden engedélyünk megvan az út lezárásához, építkezünk, és a szűk utcában ez másként nem megy – szabadkozik a járműveket megrendelő építkezés tulajdonosa.

A harangláb és a stációs kerttel szemben idős házaspár szüretel. A környező telkek zömén nincs is szőlő, új, vagy átalakított házak épültek ezeken.

Galbavy Zoltán képviselő és Baranyai Sándor

Fotó: Győrffy István

– Nagyon régóta műveljük a szőlőt és a kertet. A házunk lent van a domb alatt, minket az sem nagyon érint, hogy szűk az út és nehezen lehet közlekedni. Az éveink száma sajnos egyre szaporodik, napról napra nehezebb a munka, de azért még egy darabig birkózunk vele. Egyelőre nem áruljuk a birtokot, mint ahogy sokan tették ezt – mondja Becők Pista bácsi, s a szemközti domboldalra mutat, ahol a Kertváros s a mögöttes domb épületei ragyognak a napfényben.

A városra kacsintó Jánkahegy egyedi az Egerszeget körülvevő dombok közül. Városnézelődésre legjobb út a Jánkahegy gerince, ahonnan belátni a Kertvárost, Becsalit, Egerszeghegyet, s a szem elszaladhat a Zala völgyéig. Odébb megpihenhet a tekintet a Csácsi-hegy ezernyi pincéje vonulatán, egy kicsit elidőzve a csácsi, majd a henyei kápolna tornyainál. Folytatásként végigpásztázható a Bozsokról induló dombvonulat egészen a csatári hegyig, a völgyben megcsillan a napfény az olajfinomító tartályain, s feltűnnek Besenyő házsorai is a gyümölcsfák ágkoronái között. A Jánka stációi megállítanak mindenkit, jó pihenni itt is néhány percet.

Becők István szüretel

Fotó: Győrffy István

– Igen, az a tervünk, hogy a stációknál a következő felújításnál padokat és asztalt is kihelyezünk, hogy le lehessen ülni egy szusszanásra – mondja Galbavy Zoltán, aki Baranyai Sándorral, a stációs kert gondnokával teszi lehetővé az egyébként hétköznap zárt Szent Antal-kápolna megtekintését. Feljegyzések szerint 1922-ben állították a jánkahegyi domb tetején a haranglábat, ami eredetileg Olában volt felállítva, s miután Pehm (később Mindszenty) József elkezdte építeni a Jézus Szíve ferences templomot és kolostort, a harangtorony beleesett ezek építési területébe. 1996-ban mellé kis kápolnát építettek a szőlőskertek tulajdonosai, amit Szent Antalnak ajánlottak fel. A jánkahegyi búcsú alkalmából a védőszent napján, egy szentmise keretében együtt imádkoznak az itt élőkért és az elhunytakért. A kápolnán, a bejárata fölötti névtáblán olvashatók az építők nevei. A kápolna és a harangláb elé stációk kerültek, melyek faszobrait Hadnagy György Pro Urbe Zalaegerszeg díjas iparművész készítette. A Kápolna tér kialakításánál sokat segített a város akkori polgármestere, dr. Gyimesi Endre.

A Jánkáról a határon túli hegyeket is látni

Fotó: Győrffy István

– A harangtornyot nemsokára felújítjuk. Varju András főrestaurátor mérte fel a harangláb állapotát, s adott szakvéleményt arról, mit kell sürgősen elvégezni rajta. A város vezetése úgy döntött, hogy hamarosan, még az ősszel a munkák is elkezdődhetnek rajta. Ez a könnyebb feladat, sokkal nehezebb a helyzet, ha az út problémáiról beszélünk. Jól ismerem ezeket, hiszen a testvéremmel a Jánkán nekünk is van pincénk, ha nem is a két legérintettebb jánkahegyi utcában, hanem a folytatásukban, a Keresztes utcában – mondja Zoltán.

Volt egy szerencsés periódus a Jánka életében, amikor uniós segítséggel megépítették a szennyvízcsatornát, bevezették a gázt, a vizet. Ettől, no meg a fekvésétől lett keresett élethely a Jánkahegy, amelyen mára egyre kevesebb a szőlőskert, szaporodnak az épületek, nő az alapterületük, s a térkövezett felületek aránya.

A régi horhosokban is vezet az út

Fotó: Győrffy István

– A hegygerincen lévő út régen szekérút volt, amit alap nélkül tettek szilárd burkolatúvá. Az út felújítása tervben van, viszont a költségeit jelentősen növeli, hogy új alapot kell majd létrehozni a felső aszfaltréteg alá. Most, az új építésű házaknál már el kell hagyni az úttól a kellő távolságot, de ezt is többnyire lezárják virágládákkal, hogy ne állhasson oda senki, pedig a cél az, hogy két gépjármű el tudja kerülni egymást – említi a tényeket a képviselő. – Már azzal is sokat lehetne segíteni a közlekedésen, ha a telektulajdonosok az úttestre belógó növényzetet visszavágnák – teszi hozzá.

A Hosszú-Jánkán még vannak a hatvanas években, vagy még korábban épített pincék gondozott telkekkel, de egyre több az elhagyott régi telek, ahol az elvadult növényzet bekacsint az ablakon.

Az elhagyott portákon bekacsint az ablakon burjánzó vadnövényzet

Fotó: Győrffy István

– A Jánkahegy utcában 56 állandó lakos van, a Hosszú-Jánka utcában pedig 126. A térségben most is alakítunk ki új megközelítő útrészeket, ahol átszervezzük a forgalmat, de a hegy alatt, több nagyobb utcában kell sürgős felújításokat végezni, amelyek elsőbbséget élveznek, hiszen mindenki használja azokat. A Hosszú-Jánkára vezető Kikelet utca átépítésére idén szeptemberben lesz kiírva a közbeszerzés, a megnövekedett forgalom miatt már több mint tíz éve tervben volt az átalakítás. Foglalkozunk természetesen Jánka többi útjával is, bízom abban, hogy az itt lakók segítenek azzal, hogy a telkük előtt teret adnak az útnak, a kerülési lehetőségeknek – mondja Galbavy Zoltán.