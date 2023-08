Én is cigány vagyok. Itt vannak az én gyökereim. Ismerem őket, a zsigereimben hordom mindazt, amit viselniük kellett. (…) Érdekes, a feleségem nehezen fogadta el az írást, pedig elolvasott minden írásomat, neki mutattam meg először, persze. Most a fiam a legnagyobb kritikusom. Az ELTE-n tanít, meg a filmművészetin, csinálja a Nappali Házat, és sok mindent. Pontosan megmondja öt-hat szóval, hogy még hol mit kellene igazítani. Biztosan megint siettél, mondja. Elfogadom. Van ebben valami öröm, az öröklődésben. Négy gyermeket neveltünk, pontosan tudtuk, hogy melyikből mi lesz. (…) Hogy telnek a napjaim? Elmúlt egy éve, hogy egyedül élek. A feleségemmel negyvenhat esztendőt éltünk együtt. Éppen a fiamnak mondtam, most érzem nagyon, milyen az, egész nap nem szólni semmit. Hetvenöt éves vagyok. ”