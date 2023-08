Lélegzetelállító fényképekkel 45 perce

Nyárzáró motoros túra Zalaszabarból Ausztriába

Zalaszabari olvasónk, az időjárási fényképek rendszeres beküldője, Takács Ákos nemrégiben feleségével és barátaikkal Ausztriába szerveztek egy motoros túrát. Természetesen szép tájakra is eljutottak, ahonnan lélegzetelállító fényképeket készítettek, melyet most portálunknak is bemutattak.

Benedek Bálint Benedek Bálint

A túrán résztvevők a keresztnél készült képen, balról: Takács Ákos, Takács-Tóth Réka, Lőrincz László, Ács-Kovács Renáta és Ács István Fotó: Takács Ákos

A túrájuk célpontját az 1346 méter magasan fekvő Sommeralmon található 250 éves Stoakoglhütte vendéglátóhelyét a magyar országhatártól kétórás motorozással érték el. - Több irányba induló gyalogtúrák közül, egy rövidebb útvonalat választottunk ki, a Plankogelt 1532 méteres csúcsát másztuk meg - mesélte. - A turistautak több helyen kerítéssel elkülönített legelőket kereszteztek, amit kijelölt kapukon lehet átlépni. Csodás látvány fogadta őket, hiszen a harsány zöld fűben tehéncsorda legelt komótosan. Már a hegyre felvezető út mellett is találkoztunk, békésen legelésző jószágokkal. Az állatok még néhány közös szelfit is engedélyeztek a túrázóknak.

Nyárzáró motoros túra Zalaszabarból Ausztriába Fotók: Takács Ákos

Hazafelé meglátogatták a határmenti rönöki Szent Imre templomot, onnan egy történelmi emlékhelyre a szovjet T34-es tankhoz, Nemesmedvesre vették az irányt. A Zalaszabarig tartó útjuk utolsó megállója, az Őrséget átszelve, a Vadása tó partja mentén volt.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!