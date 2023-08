Mindez a pompa a gellénházi Németh Benjáminnak köszönhető. A fiatalember jelenleg Budapesten él, a pilisi angolkertjéről és a televíziós műsorairól híres Szomoru Miklós kertészmérnöknél dolgozik kerttervezőként. Két évvel ezelőtt szerzett másoddiplomát Budapesten, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen mesterszakán (korábban Szent István Egyetem). Az okleveles tájépítész és kertművész – ez a hivatalos megnevezés – feladata a városi parkok, terek, családi házak zöld felületeinek a tervezése. No meg ha alkalom adódik rá, akkor még szebbé varázsolja a templomkertet. Természetesen Gellénházán eddig is gondozott volt Isten házának az udvara, ám Benjámin azonnal élt annak lehetőségével, hogy burjánzó virágos kertet álmodjon az elöregedett fenyőfák helyére. Kovács József atya 2021 nyarán került a helyi plébánia élére, aki azonnal támogatta a terveket. Akkor ősszel legelőször a cserjék és díszfák kerültek a helyükre, majd következtek az évelők tavaly tavasszal. Mára több mint 150 fajta, azaz mintegy 300 növény virít az ágyásokban.

A hívek s az arra járók csodájára járnak a „paradicsomi” ágyásoknak. Előtérben ernyős verbéna.

Fotó: Németh Benjamin

- Vallásos nevelést kaptam, most is gyakorlom a hitemet, így valóban szívemhez közel áll ez a környezet. Az egyetem elvégzése után úgy gondoltam, hogy hálából évelő díszágyásokat gondoznék itt a templomkertben, örömmel és abszolút önkéntesen – mesélte a kezdeteket a fiatal szakember. - Nem titkolt célom, hogy bemutassam a teremtett világ apró csodáit, rávilágítsak arra, hogy mennyi szépség van körülöttünk, ne szürküljünk bele a hétköznapokba. Az egyetemen nagyon alaposan megtanultunk mindent a dísznövényekről, most pedig a gyakorlatban végig követhetem egy-egy növény teljes életciklusát. Ez a kert nagyon jó gyakorlóterep, lehetőség a tapasztalatszerzésre. Nem mellesleg a kertészkedés nagyon jó kikapcsolódás, mindig feltöltődöm itt. Mindenkinek ajánlani tudom, receptre kéne felírni napi fél óra kerti munkát vagy egyáltalán a szabad levegőn végzett tevékenységet – mondta mosolyogva.

Mezei mimóza is van a kertben.

Fotó: Németh Benjamin

A hívek és az arra járók természetesen már csodájára jártak a „paradicsomi” ágyásoknak, sőt. Az érdeklődők meg-megállnak és kérdeznek, hogy melyik növény milyen tulajdonságokkal bír, hogyan kell ültetni. Ha teljesen elkészül, akkor ismeretterjesztő sétákat, kertlátogatást szervezne. Nem véletlen az „Éden” analógiája, ugyanis a tájépítész a templom egyszerű, nem hivalkodó homlokzatával harmonizáló, azt kiegészítő, az épület fenségességével, magasságával egyáltalán nem konkuráló kertet tervezett.

Talajtakaró rózsa, ligetszépe és gyapjas tisztesfű.

Fotó: Németh Benjamin

- A templomkert mostani négy új fája – kettő oszlopos gyertyán és kettő japán díszcseresznye – a kerttörténetből ismert, első ember alkotta kertre utal, mely négy részből áll, szimbolikusan az Édenkert négy folyóját jelképezték. Ezt a motívumot a fák mennyiségével és négyszögben történő elhelyezésével idéztem meg. A díszágyások vonalvezetése pedig a templom boltíves árkádjának hullámaira hasonlít. A homlokzat egyszerűségét a színpompás virágokkal ellensúlyoztam, így az összhatás egy hatalmas virágcsokorra emlékeztet. A díszágyásokba főleg olyan fajokat választottam, melyek itt Göcsejben, a zalai természetben, a réteken és mezőkön többnyire megtalálhatók. Arra törekedtem, hogy főleg őshonos virágokat ültessek. Nincsenek nagy levelű, nagy virágú, tájidegen, például mediterrán hangulatú növények. A kert a tavasztól őszig tartó főszezonban végig virágzik, szezonon kívül az örökzöldek, színes vesszőjű cserjék díszítenek. Az is céljaim között volt, hogy mágnesként vonzza a rovarokat, beporzókat. Egyszóval nagyon örülök, hogy életre kelt és életet ad ez a zöld terület, akár gyíkoknak, siklóknak, lepkéknek, bogaraknak egyaránt.

Több mint 150 fajta növény virít az ágyásokban. Előtérben a füzérajak.

Fotó: Fülöp Krisztina

Benjámin ügyel arra, hogy minden kertészeti tevékenysége a lehető legtermészetesebb, azaz környezetet védő és kímélő legyen. Nem használ gyomirtót, vegyszert, figyel a természetes talajtáplálásra és megújításra. A gondozás mintája maga a természet, az erdő: nincs ásás, kapálás, a talajt először natúr fenyőkéreggel fedte be kb. 10 centiméter vastagon, azóta pedig növényi nyesedékkel, levágott fűvel, szalmával „eteti”.

A templomkert egy drónfelvételen.

Fotó: Fülöp Krisztina

Néha furcsán nézhetnek rá, amikor a néhány száz méterre lévő otthonából konyhai maradékokkal a kezében érkezik. A zöldségek héja kiváló tápanyagforrás. Ezzel a talajvédelemmel nem száradnak ki a kánikulában a növények gyökerei és az ágyások, kevesebb a gyom, sokkal jobb a mikroklíma. A szakember egyébként „egy kertművész vlogol” című videócsatornáján és Facebook-on ad tanácsot, melyekből információkat hallhatunk például a fatörzsvédelemről, a gömb alakú cserjék metszéséről, a megfelelő növényválasztásról, a csalánlé oldat készítéséről, a különféle fajták gondozásáról vagy az ágyásszegély kialakításáról.

A templomkert négy új fája a kerttörténetből ismert, első ember alkotta kertre utal.

Fotó: Németh Benjamin

Búcsúzóul természetesen arra vagyok kíváncsi, hogy a kertépítőnek van-e kedvence? Természetesen akad több is, nehéz választani. Benjámin elsőnek a kleopátra tűjét említi, mellette nagyon kedveli az ernyős verbénát, a bíbor kasvirágot, a kúpvirágot, a méhbalzsamot, a rovarmágnesként működő nyári orgonát. A járókelő pedig ugyancsak felfedezheti kedvencét, ami nem nehéz 300 növény között.