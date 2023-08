A Zalakarosi Futrinkák SE harmadik alkalommal szervezi meg fröccsfutást, melyre ingyenesen a Facebook-oldalukon keresztül regisztrálhatnak az érdeklődők. A 7 kilométer hosszú távra a mezőny a Karos Korzóról indul, majd a Szőlő utca, Park utca, Kilátó Borozó, Fő utca és Karos Korzó útvonalat teszi meg. Az előre meghatározott frissítőpontokon finom zalakarosi nedűből készített fröccsöt is lehet fogyasztani, illetve aki nem szeretne alkoholt inni, annak almafröccsöt is kínálnak.

A hagyományos bornapokon a település életében egy fontos területet ünnepelnek, hiszen a víz mellett a másik kincsük a bor. Két nagyszerű dolog. A víz és a bor az élet jelképe.

A programok sora augusztus 10-én csütörtökön 19 órakor indul a borlovagok felvonulásával, ekkor tartják az ünnepélyes megnyitót is, melyen Novák Ferenc polgármester, illetve dr. Brazsil József, a Da Bibere Borlovagrend elnök nagymestere köszönti a vendégeket. Fellép a Zalakarosi Dalárda, de lesz borbemutató és kóstoló is, ezután 21 órakor Márió a harmonikás lép a közönség elé. Augusztus 11-én pénteken 19 órakor a Bottal fogó táncegyüttes lép fel, majd egy újabb pincészet mutatkozik be, 21 órakor pedig a Sugarloaf együttes ad koncertet. Augusztus 12-én szombaton 18 órakor a Péczely Attila népzenei csoport kezd a színpadon, majd 19.30 órakor a Vivat Bacchus együttes koncertjét élvezheti a közönség. Érdemes lesz maradni a korzón, hiszen a Magyar bor napja alkalmából közös koccintásra várják a jelenlévőket. Ezt követően pedig a Borfolk zenekar lép fel. Augusztus 13-án vasárnap 17 órától a Kalimpa színház bábelőadása várja a gyerekeket, 19 órakor pedig a Zalakarosi Rügyecske tánccsoport mutatja be tudását, az est és a bornapok zárásaként 21 óráról pedig a népszerű Happy Gang együttes ad koncertet.

A programok kavalkádjában a korzóra több kitelepülő borházak változatos nedű kínálatából is lehet választani, ahogy finom ételekkel is várják a látogatókat.