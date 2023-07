Jó csapaton nem változtattak a szervezők, így továbbra is a már jól ismert háromtagú zsűri – Lovass Tibor, a filmszemle ötletgazdája, a ZTV korábbi ügyvezetője, Szaknyéri András, a Fontana Mozi nyugalmazott vezetője és nem utolsósorban Koltay Gábor Balázs Béla-díjas filmrendező – értékeli majd a négy kategóriában beérkezett filmeket, s az ő döntésük alapján rajzolódik ki, melyeket tekinthetik meg a nézők az októberi vetítés során. Újdonság, hogy idén nem az Art mozi, hanem a televízió stúdiója lesz az egész napos program, illetve a díjátadó helyszíne, tudtuk meg Miklós András stúdióvezetőtől.

- Továbbra is a megszokott módon, azaz négy kategóriában - kisjátékfilm, dokumentumfilm, filmetűd és ifjúsági kategória – várjuk a filmeket. Fontos, hogy utóbbinál 18 esztendő a felső korhatár, ez az egyetlen kritérium. Számukra tehát szabad a technika és a témaválasztás. Arra buzdítom a fiatalokat, hogy próbálják ki tehetségüket a filmalkotás területén. A filmes fórumra egyelőre tőlük érkezik a legkevesebb nevezés, s való igaz, hogy a modern technika által nagyon sokan készítenek házi rövid videókat, jó lenne, ha minél több komolyabb alkotás születne, kíváncsiak vagyunk az ő látásmódjukra is. A rendezvény október 7-én, szombaton lesz, méghozzá a televízióban, tehát visszatérünk a régi-új helyszínre. Legutoljára 2014-ben fogadtuk itt a filmszemle résztvevőit, most pedig a rádió születésnapjával együtt szeretnénk ünnepelni.

Az ítészek egyébként minden évben elmondják, a felhívás továbbra is nagyon népszerű, s több olyan dokumentumfilmet vagy filmetűdöt láthatunk, mely más hazai vagy külföldi szakmai programon ért el nívós eredményt. Koltay Gábor filmrendező szerint az emberi történetek, portrék sokszor elgondolkodtatásra, a világ dolgai felett való elmélyülésre késztetik a nézőt. A Göcsej Filmszemle az egyik legrégebbi a hasonló szakmai fórumok közül.