A gazdik tippeket kaphattak négylábú társuk táplálásával, egészségének megőrzésével kapcsolatban, emellett számos látványos bemutató, illetve kutyaúszó- és trükkverseny is várta az érdeklődőket. Ottjártunkkor, szombaton kevéssel dél után nagyon sok két- és négylábú vendég élvezte a Balaton kristálytiszta vizét, a parton pedig még többen hűsöltek, játszottak a gyönyörű nyári időben.

Sziládi-Kovács Tibor, a kutyás strand vezetője, a kutyabarat.hu egyik alapítója lapunknak arról beszélt, a Dog Beach Fest rendkívül népszerű a kutyások körében, hiszen e programnak az a lényege, hogy „minden szempontból érdekes és izgalmas közösségi élményt nyújtson a látogatóknak”, akik Zalából, az ország minden szegletéből, sőt: külföldről is érkeztek.

– Fontos célunk, hogy a felelős állattartásra is felhívjuk a figyelmet – szögezte le Sziládi-Kovács Tibor. – Próbáljuk a kutyásokat edukálni, különböző tanácsokkal ellátni: hogyan kell bánni házi kedvencükkel s mit jelent a felelős kutyatartás? Az ilyen alkalmakkor mindig elindul egyfaja közösségi beszélgetés, aminek örülnek a gazdik, hiszen gyakran barátságok születnek, két- és négylábú vendégek között egyaránt.

Sziládi-Kovács Tibor (a mikrofonnal): célunk, hogy még inkább meginduljon, fejlődjön a balatoni kutyás turizmus

Fotó: Péter B. Árpád

A 2020-ban alapított balatoni park és piknikkert eddig beváltotta a hozzáfűzött reményeket, amely iránt már az első esztendőben hatalmas volt az érdeklődés, ami azóta is töretlen, s ennek részben az az oka, hogy még mindig kuriózum egy ilyen tér: az országban mindössze négy hivatalos kutyás fürdőhely van, hasonló szolgáltatásokkal, válaszolta kérdésünkre a keszthelyi létesítmény vezetője.

Hozzátette: ezért is sokakat vonzó látványosság és attrakció a keszthelyi strand, amelynek üzemeltetői azon dolgoznak: még inkább meginduljon, fejlődjön a balatoni kutyás turizmus.

– Itt a kutyák együtt szocializálódhatnak, ami rendkívül fontos számukra is – hangsúlyozta Sziládi-Kovács Tibor. – Ehhez persze az is kell, hogy gazdák is tanuljanak, s felelősséget vállaljanak négylábú társuk oktatásáért, neveléséért, közösségi beilleszkedéséért. Egy ilyen közösségi tér abszolút megfelelő erre a célra. A tapasztalataink azt mutatják, mindez nagyon jól működik, és több mint három év tapasztalata alapján mondhatom: itt kutyákkal még nem volt probléma.