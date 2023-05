A Zala-völgyi parkerdő létrehozóinak állítottak emléket, amikor 1979 márciusában felavatták Horváth Ernő alkotását. A Tormaföldéről származó, 220 éves kocsányos tölgy törzsére csemetét ültető pár alakját faragta a művész. A mementót az idő kikezdte, el kellett bontani. Ezt Balaicz Zoltán polgármester idézte fel szerdán, az új szobor avatásakor. Ez is tölgy, Szepetnek közelében terebélyesedett, tudtuk meg a Fásítók alakját kifaragó Boa Endrétől. A 260 centi magas, közel méter átmérőjű törzset félbevágta, mert ez megakadályozza a későbbi repedést és a korhadást, magyarázta.

Varga Csaba, a Zalaegerszeg Turizmusáért Egyesület elnöke hangsúlyozta, elkötelezettek a város turisztikai értékeinek megújításában, és ennek része volt ez a parkerdei projekt is.

Varga Csaba, Balaicz Zoltán, Boa Endre és Gecse Péter a szobornál

Gecse Péter alpolgármester arról is szólt, hogy az egyesület által elnyert 5 millió forintos pályázat támogatásból tíz új padot is telepítettek a parkerdei játszótér környezetében, és az ösvények murvázását is megújították.

A madarak és fák napja alkalmából az avatást követően a Fásítók szobrának közelében kocsányos tölgyet és magas kőrist ültettek a résztvevők.

Magas kőrist ültettek a résztvevők

A parkerdőt a vasúti töltés, a Zala, a Válicka határolta és korábban marhalegelőként használt területen kezdte telepíttetni 1969-től a városi tanács az erdőgazdaság és a környékbeli téeszek közreműködésével. Ennek eredményeként körülbelül 400 ezer csemete került a földbe, így alakult ki a 65 hektáros összefüggő zöldterületet, amit a nagyközönség előtt 1976. április 23-án nyitottak meg, napjainkban 80 fafaj és számos védett növény található itt. Székely Róbert, a polgármesteri hivatal földművelésügyi és erdőgazdálkodási szakreferense arról számolt be, hogy az elmúlt évtized második felében elkezdődött a parkerdő megújítása. Ennek részeként 2019-ben 6700 csemetét ültettek el, az elöregedett nyírfákat pedig fokozatosan kitermelik, a tönkrement lucfenyőket közel hat hektáron kivágták.