A Cars Fanatik Klub autósokat és motorosokat tömörítő közössége ezen a helyszínen rendezte meg a Tavasznyitó találkozóját. A bolondos áprilisi időjárás nem tréfálta meg a szervezőket, így sok látogatót és kiállítót vonzott a klub első, nagyszabású eseménye. Birkás Nikolett, a klub elnöke is örült annak, hogy a kanizsaiak mellett szinte az egész Dunántúl autós és motoros társadalmának fontos volt meglátogatnia az összejövetelt. Elmondta: az olasz, a francia és a német márkák képviselői több társasággal érkeztek, de oldtimer kocsikat is köszönthettek, s néhányan eddig a garázsukban őrzött ritkaságukat is megmutatták a közönségnek. Nagy népszerűségnek örvendett a zárt ügyességi pályán kialakított szlalomverseny, ahol ezúttal bárki kipróbálhatta saját vezetési képességeit, s tesztelhette azt, mit bír a járműve.