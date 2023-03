– Olaszországban dolgoztam a párommal és haza szerettünk volna költözni, mert nem éreztük jól magunkat – mesélte Szilvia. – Egy ideje már gondolkodtunk, hogy mihez kezdjünk, amikor meglátogatott minket a párom testvére, aki akkor egy éve kamionsofőrként dolgozott. Ő mesélt erről a kivételes lehetőségről, ami jó fizetéssel kecsegtetett. Megtetszett a gondolat, hogy a szerelmemmel együtt járhatjuk Európát és pénzt is keresünk ezzel. Felvettük a kapcsolatot egy, már ebben dolgozó házaspárral, akik szintén biztattak: vágjunk bele, megéri.

Belevágtak. Hazaköltöztek és nekiálltak a kamionos jogosítvány megszerzésének. Szilviának ekkor még személyautóra sem volt jogosítványa, pedig akkoriban a kamionos jogosítvány megszerzésének feltétele volt a minimum 2 éves „B” jogosítvány megléte. Így is belevágtak, bár párja a türelmi idő alatt már kamionosnak állt, s egyedül teljesített. Nagyon kevesen hittek Szilviában, de eltökéltsége nem ismert határokat: amint lehetett, megszerezte a szükséges papírokat és elindulhatott a közös kalandok sora.

– A munkaadónk megbízásából szinte kizárólag Spanyolországba járunk és minden hétvégén hazatérünk – mesélte. – Ez úgy néz ki, hogy általában vasárnap este elindulunk és 4,5 óránként egymást váltva levezetünk Franciaországba, ahol magállunk a kilenc órás pihenőnkre. Másnap átmegyünk Spanyolországba, ahol lerakjuk az árut és vissza is valahol. Utána indulunk haza. De előfordul, hogy egy hét alatt 2 kört is megyünk. Van olyan, hogy lerakodunk egyik nap délelőtt és vissza csak másnap kell rakodni. Ilyenkor van alkalmunk városnézésre, kirándulásra. Így az elmúlt 5 évben rengeteg gyönyörű helyre eljuthattunk. De ha útközben vagyunk, akkor is van lehetőségünk megállni is megnézni egy várost vagy szép helyet vagy akár fürdeni egyet a tengerparton. Ezért is választottuk ezt az egervári céget, mivel amellett, hogy közel van hozzánk, itt lehetőségünk van Spanyolországba járni. A pontos útvonalunk: Egervár, Rédics, Szlovénia , Olaszország, Franciaország, Spanyolország, és olykor Portugália.

Hozzátette: az olaszországi Genovától egészen Spanyolországig a tengerpart mellett vagy a közelében haladnak az autópályán, ezért áprilistól szeptember végéig majdnem minden héten fürdenek a tengerben. Persze nem mindig szép és jó minden, de számtalan olyan hét van, amit nem munkaként, hanem sokkal inkább nyaralásként élnek át.

– Amikor öt éve kamionsofőr lettem, akkor még a parkolókban furán nézték rám a férfiak, amikor megjelentem – mesélte a törékeny hölgy. – De azóta szerencsére egyre több női kamionsofőrrel találkozunk az utakon. Magyarországról és más országokból is, emiatt kezdenek hozzászokni a látványhoz. Persze a mai napig rendszeresen előfordul, hogy átdudálnak, mutogatnak, hogy álljak meg velük kávézni, vagy csak lefotóznak, miközben előzöm őket az autópályán. Eddig csak pozitív tapasztalatom volt nőként az utakon, illetve a cégeknél is. Legtöbben előzékenyebbek, amikor látják, hogy nőből vagyok, s próbálnak kedveskedni. A rendőrök is elnézőbbek, több büntetést is megúsztam már emiatt. Előfordult olyan eset, amikor egy olasz rendőrautó megelőzött és lehúzódott egy vészhelyzetekre kialakított autópályás kis öbölbe, aztán amikor elhaladtam mellettük egyből felhajtottak csak azért, hogy mellém érve integessenek és üdvözöljenek.

Déri Szilvia pontosan tudja, hogy nem épp egy női foglalkozás a kamionsofőr pozíció, de az mindenképpen felüdíti, hogy a közlekedésben résztvevők kitüntetik a figyelmükkel és elismerik eltökéltségét. Ezért csak biztat minden nőt, aki ezen gondolkodik, nyugodtan vágjon bele. Egy állandó, támogató társ mellett megannyi öröm és kellemes kaland várhat rájuk.