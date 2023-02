Az enyhe időjárásnak köszönhetően a mogyoró virágpora már az év első napjaiban több helyen tüneteket okozó közepes koncentrációban volt jelen, illetve a déli régiókban mennyisége a magas szintet is elérte. A mogyoró mellett az éger, a ciprus-és tiszafafélék, valamint a kőris pollenjét is alacsony-közepes koncentrációban monitorozták, továbbá néhány szemet már regisztráltak a nyár- és a juharfa virágporából is.

2023 februárjától a Zala Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály munkatársai is elkezdték és napi rendszerességgel végzik a pollenmonitorozást és az adatszolgáltatást.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ Aerobiológiai hálózatához beérkezett adatok alapján készült aktuális napi pollenjelentés a Kormányhivatal honlapján a „Hasznos linkek” címszó alatt mindenki számára elérhető.