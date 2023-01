Az egyesület programjának célja, hogy minél többen számolják velük a madáretetők, a parkok és kertek madarait. A számolásban bárki részt vehet előzetes természetismereti képzés nélkül. Az egyesület honlapján írták: az adatok feltöltéséhez nem kell más, mint egy mobiltelefon, vagy jegyzetfüzet. Az adatrögzítés és a beküldés egyszerűsítése érdekében továbbfejlesztették a Turdus nevű (a rigófélék tudományos családneve) mobiltelefonos alkalmazást. Ezt eddig csak szakmai adatgyűjtésre használták, de az új modulok bevezetésével mindenki számára elérhetővé vált. Az alkalmazás lényegesen megkönnyíti a megfigyelést, mivel azonnal rögzíti a bevitt adatokat, az eltelt idő mérésével segít tartani a 30 perces időtartamot, de segítséget nyújt a fajok meghatározásában is.

Benke Dániel és fia, Marci nagyon élvezte a közös megfigyelést, hiszen szép madarakat láthattak

Fotós: Vincze Márton

- Évek óta van madáretető és madárodú a látóhegyeni házunknál, ezért ez kiváló lehetőség volt arra, hogy szemügyre vegyük, milyen vendégek fordulnak meg nálunk, és ezzel nem utolsó sorban még az MME munkáját is segíthettük - mondta Benke Dániel. - A nagyobbik fiammal, Marcival kezdtem bele a számlálásba. Amellett, hogy lehetőségünk van közösen tenni valami hasznosat, rengeteget tanultunk a természetről, a madarakról. A beküldött adatok információként szolgálhatnak a madarak populációja, élőhelye és előfordulása szempontjából.

Megfigyelés lesből. Fotós: Vincze Márton

Hozzátette: az első megfigyelés alkalmával több széncinegével, barátcinegével és két csuszkával is találkoztak. Marcinak köszönhetően remek képek is készültek róluk. Tavaly többfajta madár, így tengelic, kék cinege, veréb, zöldike is megfordult az etetőnél, remélhetőleg mind visszatérnek majd, ha hűvösebbre fordul az időjárás. Csatlakozni továbbra sem késő, mindenkit arra buzdítanak, hogy vegyen részt a remek programban.