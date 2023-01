Az év elején hatalmas lendülettel vágjuk bele magunkat az életmódváltásba, és a legtöbben kitartóan haladunk is a cél felé; majd pár hét vagy hónap múlva valahogy alábbhagy a lendület. Sőt; talán a húsvéti nyúl közeledtével már arra sem emlékszünk, hol és mikor veszítettük el a lelkesedésünket. Persze, egy kis pogácsa még nem a világ vége, és egy csokis süti sem valószínű, hogy hazavágja a tuti fogyókúrás tervünket – győzködjük magunkat reménykedve. És valljuk be, a mamát sem sérthetjük meg, hogy hétvégén nem eszünk a tésztából vagy almáslepényből, amit csak azért készített… Sokan találkozunk hasonló gondolatokkal a fejünkben, ugye?

Az alattomos szénhidrát az oka, vagy az akaraterőnk hiánya, ami a tökéletes alakunktól minden évben távol tart bennünket? Gellén-Kiss Szilvia zalaegerszegi dietetikust kérdeztük, mégis hol rontjuk el, és mit kellene tennünk, ha 2023-ban tényleg (de most tényleg) karcsún szeretnénk várni az év végi ünnepeket.

- A kilók nem egy nap alatt mennek fel ránk, és nem is egy nap alatt fognak lemenni rólunk. A legnagyobb probléma az szokott lenni, hogy mindent megvonva magunktól drasztikus fogyókúrába kezdünk, ezt pedig hosszú távon nem lehet tartani, és nem is egészséges. A megszorítós, kevés kalóriát tartalmazó diéták következménye a jojo effektus, és amikor azt látjuk, hogy még híztunk is, az egész évre elveszi a kedvünket az egészséges táplálkozástól. A kulcs nem a fogyókúrában van, hanem az életmódváltásban. Ugyan ez a szó már kissé elcsépeltté vált, mégis itt találjuk a megoldást: olyan életformát kell kialakítani magunknak, amiben jól érezzük magunkat. Ez az, ami hosszútávon fenntartható.

A tervezés sokat segít

- A tudatosság és az előre tervezés sokat segít az életmódváltásban. Ha előre megtervezzük az étrendet, az már fél siker. Fontos, hogy csökkentsük a szénhidrátot, kerüljük a cukrot és a fehér lisztet, vagy szorítsuk a legminimálisabbra azokat. Az élelmiszerekben rejtetten előforduló cukrok se kerüljék el a figyelmünket. Naponta 4-5 alkalommal kellene zöldséget fogyasztanunk, míg gyümölcsöt körülbelül kétszer. Gabonaféléknél mindenképp a teljes kiőrlésűt részesítsük előnybe.

A cukrot és a fehér lisztet, feldolgozott élelmiszereket mindenképp kerüljük el.

- A fehérjében gazdag ételeknek is mindig helyet kell találni a tányérunkon, szükséges az izomépítéshez. A mennyiségre és minőségre egyaránt figyelni kell, egy adag általában 10 deka legyen. De a legfontosabb, hogy minél többször fogyasszunk élő tápanyagokat, a feldolgozott élelmiszereket pedig csökkentsük annyira minimálisra, amennyire csak lehet. Az ételeken kívül a folyadék bevitelre is figyelni kell; naponta 2 liter tiszta vízre vagy ízesítés nélküli teára szüksége van a szervezetünknek.

A 80-20-as szabály itt is érvényes

- Az emberek többsége ott szokta feladni, ha nem tudja 100%-ban tartani magát a kitűzött céljaihoz. Ha becsúszik például egy csoki, sokan úgy gondolják, már mindegy, majd folytatják a diétát jövő héten, vagy elkezdik újból a következő hónapban. A 80-20-as szabályban, ha csak 80%-ban teljesítettük a tervünket, azt is tekintsük teljes sikernek. Ez nagyban segíti a kitartást, nem szabad egyből kukába dobni az újévi fogadalmainkat, terveinket.

A mozgásról se feledkezzünk meg

- A testmozgás szintén fontos része az életmódváltásnak. Mozgás közben növeljük az izmainkat, ha pedig magasabb az izomtömeg a szervezetünkben, akkor az alapanyagcserénk is magasabb lesz – mondta a dietetikus.