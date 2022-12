Mint arról többször is beszámoltunk, a Piarista-iskola portásaként dolgozó férfi már a háború előtti években is adományokkal látta el a Kárpátalján élő szegény sorsú embereket. Olyan mély szegénységben élő családokkal áll kapcsolatban, amelyeknek az életben maradásra nincsen B tervük. Ezúttal is kihangsúlyozta: jobb, ha személyesen szállít, ugyanis egy kárpátaljai alapítvánnyal együttműködve célzottan azokhoz az emberekhez jut az adomány, akiknek a legnagyobb szükségük van rá.

- Szerencsére az emberek komoly összefogásról tettek tanúbizonyságot és rengeteg adományt vihetünk el jó barátommal, Tóth Bálinttal - mondta Tamás. - Ezenkívül a Magyar Református Szeretetszolgálat, a Johannita Segítő Szolgálat, a Piarista rend és a Jezsuita rend főként tartós élelmiszerrel segített. Gyermekeknek és felnőtteknek való pelenkát mindenképpen kell vinnem, hiszen Kárpátalján ez most hiánycikk, ezen felül nyolc, különféle méretű kerékpárt is elviszek. A folyamatos áramszünet miatt a zseblámpáknak is hasznát veszik, ezért ebből nagyobb tételt pénzadományokból vásároltunk. A beregszászi mentőállomás ugyancsak bajban van, szinte vakon dolgoznak a kollégák, tehát ők is kapnak a zseblámpákból és az elemekből. Bőségesen kaptunk meleg holmikat, paplanokat, takarókat, kabátokat és cipőket, ami ugyancsak nagy értéknek számít.

Hozzátette: egy börzöncei mosógépszerelő jóvoltából három felújított, kiváló állapotú mosógépet is szállít, használati útmutatóval együtt adja át a családoknak, akiket Beregszászon a Pásztor Ferenc zarándokházban kis ünnepséggel köszöntenek.

Tamás korábbi újtairól a következő cikkekben olvashatnak: