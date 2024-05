A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) újra a lakosság segítségét kéri az erdei fülesbaglyok felmérése kapcsán. Ezúttal a lakott területeken is leggyakoribb bagolyfaj fészkelő állományának összeírása a cél. A szervezet közleménye szerint elsőre lehetetlen feladatnak tűnhet az éjszakai életmódot folytató madarak amúgy is rejtett költőhelyének megkeresése. Ám a fészkelő baglyok felmérése egyike a legegyszerűbb madármegfigyelési, adatgyűjtési felafatoknak – ehhez ugyanis madarakat nem is kell látni. A módszer: az esti, szürkületi óráktól hallgatózni kell néhány percet (erkélyen, kertben, utcán, parkban) és a fiókák jellegzetes hangját keresni. Aki még nem hallotta a fiatal madarak táplálékkérő jelzését, keresse fel az MME honlapját – ahol a felmérés keretében kitöltendő elektronikus űrlap is megtalálható.