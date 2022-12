A Kulturális és Innovációs Minisztérium által alapított Szakképzésért díjat „a szakképzés és a felnőttképzés területén végzett kimagasló színvonalú tevékenysége elismeréseként” az iskolák felterjesztése alapján évente 15 pedagógusnak ítélik oda.

Kónyáné Tömpe Lívia a közgazdasági tudományegyetem friss diplomásaként a Zala Volánnál kezdett dolgozni, de röpke egy év után egyből jelentkezett, amikor a szakközépiskolai képzést is indító kereskedelmi és vendéglátó szakképzőbe közgazdásztanárt kerestek. Felvették, s így 1984. március 1-jétől dolgozik az azóta több név- és arculatváltozáson átesett, jelenleg ZSzC Báthory István Technikum nevet viselő tanintézmény kötelékében.

– Azonnal a mély vízbe kerültem, a szülési szabadságra vonult kolléganő helyére lépve így lettem az első pillanattól kezdve osztályfőnök, szakiskolában és szakközépiskolában, valamint felnőttképzésben tanító tanár. Miközben saját tudásomat is folyamatosan gyarapítottam, cirka húszféle gazdasági szaktantárgyat oktattam nappali, esti és levelező tagozaton, közép- és felsőfokon, rész vettem iskolarendszeren kívüli oktatásban a Kisosz, a KIT Tudásközpont keretében. Kereskedelmi és marketing, valamint pedagógiai ismereteket tanítottam a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett mesterképzésben, megbízásukra jelenleg is részt veszek a képzőhelyek ellenőrzésében. Az iskolával kapcsolatban álló képzőhelyek számára vállalkozói fórumokat szervezünk, hogy megismertessük a szakképzés változásait, a hatékony vizsgafelkészítés teendőit – idézte fel Kónyáné Tömpe Lívia.

A kitüntetéshez vezető út mégis jobbára a napi tanítás mellett végzett feladatok, sikeres pályázatok eredményeivel van kikövezve.

– Sokat köszönhetek igazgatóimnak: Vincze Gyulának, Bogár Imrének, Goldfinger Erzsébetnek, akik a napi tanítás mellett mindig újabb és újabb feladatokba, fejlesztésekbe vontak be, az országos és az iskolai pályázatokban való részvétel végigkísérte a pályafutásomat. A legsikeresebbek egyike az 1991-es világbanki kiírás volt: iskolánkkal eredményesen indultunk az emberi erőforrások fejlesztése pályázat ifjúsági projektjeként meghirdetett feladatra, s 60 iskola között két szakmacsoportban (vendéglátás-idegenforgalom és a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció) részt vehettünk egy korszerű, új típusú középiskolai képzés kidolgozásában és bevezetésében.

Öröm a tanáriban – volt igazgatójuk megmutatta a kitüntetését. A képen (b–j) Lékainé Vinkler Mária, Csiszár Zsoltné, Kónyáné Tömpe Lívia, Járfás Andrea, Tóth Vera, Gecseg Judit Edit, Szelestei Renáta, Hajdics Győző, Bekő Árpád, Pusztai Zsuzsanna igazgató

Fotós: Fincza Zsuzsa

Kónyáné Tömpe Lívia utóbbi szakmacsoportban országos szinten is munkálkodott, és részt vett a képzés intézményi szintű elindításában. Társszerzője volt a képzéshez készült országos etikettprotokoll tanári kézikönyvnek, feladatul kapta a taniroda körüli teendőket, az iskolában ő készítette el a kereskedelmi technikus szakképesítés több tantárgyának tantervét, s ő volt az első „világbanki osztályok” egyikének az osztályfőnöke.

Még ennél is nagyobb fegyvertény: 1998-ban a Munkaerőpiaci Alap és a Világbank újabb felhívására – felmérve a piaci igényeket, mintegy hiánypótlóként – középfokú logisztikai szakemberek képzésére nyújtottak be pályázatot. A siker, mondhatni fergeteges volt, Kónyáné bekerült az országos tananyagfejlesztő teambe, ahol az eljárás kidolgozójától, Robert Nortontól tanulták a legmodernebb módszereket, Ohio államban gyűjtötték a tapasztalatokat. Így kellő szaktudással felvértezve hazajőve kifejlesztették a középfokú logisztikai szakképesítés tananyagát, a képzést felvették az Országos Képzési Jegyzékbe (OKJ). A Báthoryban az elsők között indult el a képzés, s tartott a 2021-es átszervezésig, amikor más iskola kapta meg a feladatot. A sikeres pályázatok sora folytatódott, kiemelkedtek köztük a „XXI. század iskolája” programjai – munkáját mintegy minősítve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet felkérte fejlesztő és szakértői feladatokra, műhelymunkák, tréningek vezetésére, munkakörelemzésre, egy NFT–HEFOP program keretében szakértői és tanácsadói feladatokat látott el. Szerepelt a szakképzési szakértői névjegyzékben, szakmai vizsgákon jelenleg is vizsgabizottsági tag, és részt vesz a munkahelyek kamarai ellenőrzésében. A Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanács tagjaként részt vett a tankönyvvé nyilvánítás folyamatában, több tankönyvet lektorált – mint szakértő, nyugdíjasként is részt vesz ebben a munkában.

– Mindig nagy hangsúlyt fektettem a tehetséggondozásra, diákjaink szép sikereket értek el, a közel 40 év alatt számos, a különféle szakmai versenyeken első helyezett és a döntőkben előkelő helyen végzett tanulónk öregbítette iskolánk jó hírét, közülük sokan szép karriert futottak be. Büszke vagyok a teljesítményükre, de büszke vagyok a gyengébb képességű tanítványainkra is, akiknek sikerült felzárkózniuk, szakmát szereztek, leérettségiztek, s megállják a munkaerőpiacon a helyüket. Ugyanilyen büszke vagyok minden újra fogékony kollégáimra, lelkesedésükre, kreativitásukra, amire 2007- től, igazgatói kinevezésem után még jobban számíthattam. Vezetésem alatt is folyamatosan kutattuk a pályázati lehetőségeket, amelyekkel fejleszthettük, javíthattuk tan intézményünk személyi és tárgyi feltételeit, kellemes iskolai környezetet alakíthattunk ki, amely indirekt módon növeli a beiskolázást, a szakképzés színvonalát. Mindebben támaszkodhattunk a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum, a városi és a páterdombi településrészi önkormányzat támogatására. Nyugodt lelkiismerettel vonulhattam nyugdíjba, kollégáimat ismerve biztos vagyok benne, hogy jó kezekben hagyom szeretett iskolámat, ahova szeptember óta óraadóként járok.

– Nyugdíjazása előtt egy évig igazgatóhelyettesként segítette a munkámat, tapasztalatait átadva lehetővé tette a változásokkal nehezített időszakban is zökkenőmentes átmenetet – summázta az utolsó hónapok történéseit Pusztai Zsuzsanna, a ZSzC Báthory István Technikum igazgatója.