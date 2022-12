"Utazni annyi, mint élni", írta egyik levelében barátjának Hans Christian Andersen, a világ szinte minden zugolyában ismert dán meseíró, aki valóra is váltotta gondolatát, hiszen több mint harminc nagyobb utazást tett, s ötször bejárta Európát, az élményeit útirajzokban tette közzé. Andersen példáját a kirándulást kedvelő szeniorok is követik, mint Pusztainé Sümeghy Valéria, a klub vezetője beszámolt róla, a koronavírus-járvány miatti kétéves kényszerpihenő után sikeresen újraindították a mozgalmat, idén hússzor kerekedtek fel, s indultak világot látni. Programjaik között voltak egynapos közeli és távolabbi úti célok, többnapos honi-, illetve külföldi nyaralások. A sikert fémjelzi, hogy egyre többen s nem csak zalaegerszegiek, csatlakoznak a csapathoz, jelenleg 256 tagot számlálhatnak soraikban. Az idei év kalandjainak azonban még nincs vége, hiszen a ljubljanai és mozirski adventi kiruccanásuk után hamarosan Pécs környékének ünnepi fényeit is együtt csodálják meg. Jövő évi terveik még gazdagabbak és színesebbek: a szép hazai vidékek és a környező országok nevezetességei mellett német, lengyel, olasz, svájci úti célok is szerepelnek benne.

Nagy sikert arattak túrázós jelenetükkel a botfai Őszirózsák

Forrás: Fincza Zsuzsa

A klub vezetősége meghívta az ünnepségre segítőit, köztük két állandó pilótájukat: Vass Károlyt és Bedő Lajost, idegenvezetőiket: Pusztai Esztert és Gróznerné Németi Piroskát. A jó hangulathoz a "botfai Őszirózsa szekció" két saját költésű fergeteges jelenettel járult hozzá, miként vastapsot kapott Tóthné Bónusz Zsuzsa és Olasz István villámtréfája is. Az est a vacsora után bállal zárult, a talpalávalót a híres vasvári roma zenész: Kánya László és fia szolgáltatta.

A vasvári Kánya László országszerte ismert roma zenész Pusztainé Sümeghy Valériának is "elhúzta" a nótáját

Forrás: Fincza Zsuzsa

Vastapsot kapott villámtréfájáért klubtársaitól Tóthné Bónusz Zsuzsa és Olasz István

Forrás: Fincza Zsuzsa

A kirándulást kedvelők két állandó autóbuszsofőrje: Bedő Lajos és Vass Károly tiszteletbeli klubtagnak számít

Forrás: Fincza Zsuzsa