Az őszi csemeteültetési szezon is lassan lejár, de mit tehetek, ha most érkeztek meg az őszre beígért konténeres, felnőtt korú, tehát elvileg jövő nyáron már bőséggel termő áfonyabokraim? A zalai ültetvények híre országosan kiváló, nos az egyik ilyen neves családi gazdaság 2-3 évente, gondolom az állomány folyamatos frissítése okán, akciósan: fél áron adja a 10 literes cserépben nevelt 4-5 éves áfonyabokrokat. Szerencsére a termesztők küldtek egy jó hosszú gondozási útmutatót is, amit, becsszó: majd jól betartok. A lényege, nem kell lóhalálában kiültetnem, sőt, ha szorgalmasan öntözöm, akár ugyanabban a cserépben nevelhetem tovább. Mint már korábban említettem: az Alsóerdőn túli Kaszás-oltványkertészetben nemrég vettem két kicsi áfonyanövendéket is, tavasszal a kertben a fűnyírózás áldozatává vált bokrokat kívánom velük pótolni.

Szerencsére az áfonya téltűrő növény, konténerben is a szabad ég alatt hagyható, mínusz 20-25 fokig nem kell aggódnunk, hogy elfagy, bár én azért a cserepeket bebugyoláltam, mert szerintem a gyökereket a földben nem járná át annyira a fagy, mint közvetlenül a cserépben. Tavaszig majd eldöntöm, mitévő leszek, mert a termelő szerint hagyhatom úgy ahogy van, kiültethetem a cseréppel együtt, vagy cserép nélkül is szabadlábra helyezem a kertben – persze csak miután megfelelő méretű és 4,5 - 4,8 pH értékű, savanyú talajú otthont megteremtettem a számára.

Amúgy nem véletlenül bírja áfonyánk a zord időjárást, hiszen vadon eredetileg Észak-Amerika hidegebb éghajlatú vidékein őshonos.

A termesztett gyümölcs igazi „szuperélelmiszer”, édeskés és tápláló, nyersen és frissen a legértékesebb, de készítenek belőle gyümölcslevet, kompótot, lekvárt, emellett fagyasztható és aszalható is. Közvetlenül a gyümölcs héja alá rejtve az áfonya tele van antioxidáns polifenol vegyületekkel, amelyek antocianinok néven már széles körben ismertek, és az összes polifenol 60 százalékát teszik ki.

A dióval, a kurkumával és a kakaóval együtt az áfonya is szerepel azon „agyi élelmiszerek” listáján, amelyek a memóriát és más kognitív funkciókat támogatják. Ez magas antioxidáns szintjének és gyulladáscsökkentő tulajdonságainak köszönhető. Alacsony cukortartalma miatt ajánlott a cukorbetegek számára is, diétás antocianin táplálékforrásként segít csökkenteni a 2-es típusú diabétesz kockázatát, magas rosttartalma jó hatással van az emésztésre. Hozzájárul az optimális koleszterinszínt fenntartásához.