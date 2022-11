Az idősek hónapja rendezvényeivel kapcsolatban köszönetnyilvánító levelet juttatott el szerkesztőségünkhöz a megyeszékhelyi Páterdomb a Kultúráért Egyesület. Mint írták, Zalaegerszegen színes és változatos programokban vehettek részt, például vetélkedők, zenés és táncos estek, a Szenior akadémia alkalmai kínáltak élményt, de jó szívvel emlékeznek az időskorú alkotók kiállítására, az Elhúzzuk a nótáját című műsorra és Pál Ferenc atya előadására is. Az egyesülettől kapott levél tanúsága szerint azért is hálásak a páterdombiak, hogy az önkormányzat idősügyi tanácsa nemcsak október hónapban, hanem éves szinten figyelemmel, gondoskodással, programok szervezésével járul hozzá az idősebb korosztály jobb életminőségének megvalósításához. Balaicz Zoltán elnöknek, Hutnik Eszter és dr. Kocsis Gyula tagoknak név szerint is köszönetet mondott levelében az egyesület.